Aducons Law e Food martedì 18 gennaio a disposizione dei cittadini l'esperto in bollette

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:35

Le bollette di acqua, gas e luce ti sembrano troppo alte? Da oggi c'è un esperto al tuo fianco. L'Aducons Law e Food mette a disposizione un tecnico per aiutare i cittadini a scegliere l'operatore più adatto alle proprie esigenze. Il primo appuntamento sarà martedì 18 gennaio, dalle 10 alle 12, nella nuova sede in via Vittorio Emanuele n.15 nel centro storico di Lucca. Ci si potrà recare alla sede dell'associazione, meglio se su appuntamento, chiamando lo 0583/582621, per poter parlare con l'esperto in bollette.

L'associazione che cura gli interessi di utenti e consumatori mette a disposizione un "tecnico", il primo e terzo martedì del mese nella propria sede, a cui poter far vedere le bollette di tutte le utenze per avere un parere sulla loro correttezza e ricevere consigli. Sarà possibile fare verificare tutte le proprie bollette e utenze: telefoniche, gas, luce, acqua, l'esperto vi dirà se sono calcolate in modo adeguato e analizzerà tutte le voci. Potrà anche fornire suggerimenti per il miglior operatore, in base alle proprie esigenze e ai propri consumi.

Esperto in bollette: primo e terzo martedì del mese ore 10-12 a partire da martedì 18

Gli orari di apertura dell'associazione: dal lunedì al venerdì sono: 10/12,30 e 15/18. Vi aspettiamo per informazioni e per rinnovare il vostro tesseramento, consentendoci di essere ancora al vostro fianco nel 2022.

Aducons Law & Food

via Vittorio Emanuele n.15

Lucca

tel.0583/582621.