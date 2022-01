Allerta meteo, lunedì 10 gennaio codice giallo per neve e vento

Altre notizie brevi

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:21

La bassa pressione si allontana dalla Toscana, portando via la pioggia e mitigando le nevicate ma rafforzando i venti di grecale che soffieranno con intensità su Amiata, Arcipelago e sulla costa centro-meridionale, con locali forti raffiche anche sulle pianure.

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:15

A seguito dell'incremento di richieste e delle positività in Toscana, la Misericordia di Lucca, in accordo con l'Azienda sanitaria Nord Ovest, insieme alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e a R.a.Mi. (Rete Ambulatoriale Misericordie), ha allestito un nuovo hub a disposizione dei cittadini per l'esecuzione dei tamponi rapidi in...

domenica, 9 gennaio 2022, 18:34

Sono 12.454 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (5.187 confermati con tampone molecolare e 7.267 da test rapido antigenico), che portano a 498.936 i casi registrati dall'inizio della pandemia .

domenica, 9 gennaio 2022, 15:07

Il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della professoressa Gloria Italiano Anzilotti, vedova di Rolando Anzilotti, fondatore del Parco di Pinocchio. "Tutta la Fondazione si stringe attorno alla figlia di Maria Cristina, consigliere a vita di questo ente, e con...

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:18

Un avviso di criticità di codice giallo per ghiaccio valido dalle ore 17 di oggi, venerdì 7 gennaio, fino alle ore 11 di sabato 8 gennaio è stato diramato dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. La criticità interesserà parti delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato.

venerdì, 7 gennaio 2022, 12:29

Giovedì 13 gennaio alle ore 17 al polo culturale Artémisia a Tassignano si svolgerà un incontro di presentazione dei progetti del bando del Servizio civile universale, in scadenza il prossimo 26 gennaio. L’iniziativa, promossa dal Comune assieme al Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv), è rivolta ai giovani fra i...

venerdì, 7 gennaio 2022, 11:24

E' stato pubblicato sul sito della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus - l'ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che opera nel campo della disabilità e del sociale - un avviso di ricerca di una figura professionale di livello direttivo da inserire nel proprio organico con contratto...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 16:48

Continua la Rassegna Amateatro, che si svolge con il contributo economico del Comune di Lucca presso il Teatro Nieri di Ponte a Moriano.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 16:40

Tempo in peggioramento nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, per l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi e molto mossi.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:51

Europa Verde Toscana torna sul tema della mobilità a Lucca, dicendo la sua riguardo alcuni piccoli cambiamenti a livello di comportamento cittadino e di organizzazione della città che potrebbero cambiare il profilo di Lucca verso una maggiore eco-sostenibilità e vivibilità.