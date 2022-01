Ascolto guidato dell'opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini

Altre notizie brevi

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:02

La Diocesi di Lucca offre l’opportunità, tramite l’Ufficio Pastorale Caritas, di vivere un anno di servizio civile in vari settori di servizio e animazione di comunità. Il bando scade il 26 gennaio e ci sono 12 posti a disposizione. Per avere informazioni bisogna rivolgersi all’Ufficio Pastorale Caritas: 0583 430939; caritaslucca@gmail.com.

giovedì, 20 gennaio 2022, 12:27

Treccani Reti, la rete di vendita dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, ringrazia il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche del Generale Flavio Urbani per aver portato a termine con successo un'importante operazione che ha permesso di individuare attività illegali promosse in maniera subdola anche nei confronti di propri clienti,...

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:09

Dai processi innovativi alle nuove normative in materia di trasformazione, conservazione e confezionamento passando per etichettatura e tracciabilità e le nuove interessanti opportunità per le imprese agricole. Se ne parla mercoledì 16 febbraio, dalle 15.00 alle 19.00, durante il convegno informativo gratuito online promosso dall'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana all'interno...

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:39

Torna anche per l'anno 2022 il contributo annuale di 700 auro della Regione Toscana per le famiglie con figli disabili minori di 18 anni, con l’obiettivo di sostenere le persone che vivono particolari situazioni di disagio.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:05

"E' essenziale che la peste suina non prenda piede in Toscana e allo stesso che nessuno si lasci ad andare agli allarmismi. Per questo facciamo un appello a tutti gli allevatori affinché continuino a collaborare con l'Asl, che sta già monitorando gli allevamenti.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:59

"Sulla peste suina africana l'attenzione è massima, bene ha fatto la Asl Toscana nord ovest ad anticipare le macellazioni nelle province di Massa e Carrara e Lucca. Rientra tutto nell'ottica di prevenzione e riduzione del rischio: parliamo di rischio perché ad oggi non ci sono casi in Toscana.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:30

Il ricevimento libero dei cittadini da parte del sindaco Luca Menesini cambia giorno: a partire da venerdì 21 gennaio, infatti, Menesini incontrerà i cittadini senza appuntamento ogni venerdì mattina.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 11:28

L'amministrazione comunale, su input dell'l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ha rinnovato l'ordinanza a tutela della salute di singoli cittadini fabici, che soffrono di una forma di anemia ereditaria caratterizzata dalla carenza di un enzima detto glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), espresso soprattutto nei globuli rossi.

martedì, 18 gennaio 2022, 14:56

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo, a tutela della salute dei cittadini, emmettono un’ordinanza per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti...

martedì, 18 gennaio 2022, 14:55

Sono 250 gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica situati in provincia di Lucca che verranno riqualificati grazie ad un intervento da 7.515.000 euro nell’ambito di “Sicuro, verde, sociale”, il programma finanziato grazie al Next Generation EU e al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Fondo Complementare).