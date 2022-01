Assegno unico 2022: alcuni chiarimenti

Altre notizie brevi

lunedì, 31 gennaio 2022, 19:03

Oltre 70.000 persone, in Italia, ogni anno, muoiono a seguito di un arresto cardiaco (che non è l'infarto). Questo dato sconfortante è accompagnato dalla constatazione che nella grande maggioranza dei casi si muore in seguito di un mancato o anche tardivo intervento da parte di qualcuno; vanno aggiunti i casi...

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:15

Quattro nuovi medici di medicina generale prendono servizio in questi giorni a Lucca e a Capannori.

sabato, 29 gennaio 2022, 11:14

Il secondo appuntamento dei martedì di Spazio Spadoni in tema di coraggio, ha avuto l’onore di ospitare suor Laura Gemignani, missionaria comboniana in Africa, prima in Etiopia, poi in Sudan e ora in Uganda. Con le sue parole e la sua testimonianza appassionata è arrivata dentro al cuore degli oltre...

venerdì, 28 gennaio 2022, 22:29

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, Villa Bottini a Lucca, ospiterà la prima Edizione di Primavera di Fashion in Flair. Due gli appuntamenti in calendario per il 2022: il primo ad aprile-maggio ed il secondo in autunno, come di consueto ad ottobre, da venerdì 7 a domenica 9,...

venerdì, 28 gennaio 2022, 18:32

L'associazione di volontariato "Casa della Carità", che da decenni raccoglie decine di volontari per operare in ambito di solidarietà con persone in situazione di bisogno, ha da poco terminato i lavori di rinnovamento dei locali e degli arredi delle due strutture di via del Fosso (sala cucina e sala mensa)...

venerdì, 28 gennaio 2022, 18:31

Viene pubblicato oggi l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza negli anni 2020 e 2021, con rilevazione al 2 gennaio 2022.Questi i principali dati riguardanti il totale delle gestioni amministrate dall’Inps, rimandando alle tabelle dell’osservatorio per quanto riguarda le singole gestioni.Il totale delle pensioni con...

venerdì, 28 gennaio 2022, 14:22

Fino al 27 febbraio accesso libero per il vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. L'Azienda USL Toscana nord ovest ha lanciato la campagna straordinaria di vaccinazione pediatrica e ha aperto, nelle proprie sedi vaccinali, finestre orarie durante le quali si può accedere liberamente, senza prenotazione, per far fare...

venerdì, 28 gennaio 2022, 14:15

Vanno avanti fino al 1° febbraio i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti a Lucca e nella Piana.

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:32

"Per salvare il latte toscano e le aziende che lo producono va fissato un prezzo minimo che copra tutte le spese. E bisogna valorizzare il più possibile il marchio toscano". Il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, lancia due proposte per superare la morsa tra aumento dei costi (in particolare...

venerdì, 28 gennaio 2022, 11:35

A partire dal 1° febbraio il nome della via Mario Ingrillini nelle banche dati dell'anagrafe verrà formalmente cambiato nel corretto nome di via Mario Ingrellini.