Capannori, osservazioni per aree percorse da incendi

Altre notizie brevi

venerdì, 14 gennaio 2022, 22:57

“Abbiamo dato il via libera all'assunzione di 174 infermieri nel Sistema sanitario regionale; 129 a tempo indeterminato e 45 a tempo determinato”. Ad annunciarlo è il presidente Eugenio Giani. E' stato il direttore della Sanità regionale, Federico Gelli, ad autorizzare le Aziende a farlo.

venerdì, 14 gennaio 2022, 13:50

In merito al sondaggio demoscopico che è in corso in questi giorni e che ha visto contattare anche via email molti cittadini, il Comune di Lucca precisa che si tratta di una indagine istituzionale prevista dalla legge per l'ascolto delle esigenze dei residenti del territorio comunale e per la valutazione...

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:35

Le bollette di acqua, gas e luce ti sembrano troppo alte? Da oggi c'è un esperto al tuo fianco. L'Aducons Law e Food mette a disposizione un tecnico per aiutare i cittadini a scegliere l'operatore più adatto alle proprie esigenze.

giovedì, 13 gennaio 2022, 11:30

Il Decreto-Legge “Mille proroghe”, entrato in vigore a fine anno, ha disposto un nuovo rinvio dell’ obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, che quindi entrerà in vigore dal 1° luglio 2022. A partire da tale data tutti gli imballaggi, anche quelli di piccola dimensione, dovranno essere opportunamente etichettati secondo le...

giovedì, 13 gennaio 2022, 11:03

La nuova ondata pandemica di queste settimane sta avendo effetti negativi anche sulle donazioni di sangue: sono tante le disdette delle prenotazioni da parte dei donatori alle prese con contagi e quarantene. Una situazione che potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane e a cui Avis, la più grande rete associativa del...

giovedì, 13 gennaio 2022, 10:15

E’ il grido d’allarme delle imprese associate a Confapi Pisa e del Tirreno, molti infatti gli imprenditori che si trovano a fronteggiare una situazione di estrema criticità determinata dall’estrema contagiosità della nuova variante del virus. In più le aziende segnalano che molti dei certificati emessi da medici di base a...

giovedì, 13 gennaio 2022, 09:50

Il 76% dei ricoveri in area medica tra i 5 e i 18 anni riguarda pazienti non vaccinati. E il 69% dei ricoveri in area intensiva dei piccoli fino a 4 anni riguarda bambini che hanno genitori non vaccinati.

giovedì, 13 gennaio 2022, 09:08

Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico che sostituirà le seguenti misure: il premio alla nascita o all’adozione (bonus mamma domani), l’assegno al nucleo familiare per i figli, gli assegni familiari e l’assegno di natalità (bonus bebè).

mercoledì, 12 gennaio 2022, 19:46

L'Inps avvisa tutti i suoi utenti che sono in corso tentativi di truffa tramite e-mail di phishing i quali, sfruttando apparenti comunicazioni da parte di un sedicente servizio cliente dell'Istituto, invitano ad inviare dati personali su un link cliccabile, allo scopo di ottenere il pagamento di una somma tramite bonifico...

mercoledì, 12 gennaio 2022, 18:38

“Oggi scompare un grande combattente, sicuramente un avversario politico ma con ideali precisi e non in vendita”, afferma il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni a seguito della scomparsa di Emiliano Favilla, fondatore del Comitato “Salvataggio imprese e turismo e turismo italiano” della Versilia ed ex assessore alla viabilità della...