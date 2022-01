Codice giallo per pioggia e temporali mercoledì 5 gennaio

Altre notizie brevi

martedì, 4 gennaio 2022, 23:12

La Misericordia Santa Gemma Galgani, organizza, nel pieno rispetto delle norme anti covid-19 un corso per soccorritori di livello base ed avanzato.Il corso abilita a svolgere il servizio come volontario a bordo delle ambulanze.Il si svolgerà presso i locali della parrocchia di Segromigno in piano, a partire dal giorno 25/1/2021...

martedì, 4 gennaio 2022, 14:23

Sabato 8 gennaio alle ore 16.30 al museo Athena di Capannori sarà inaugurata la mostra collettiva di pittura di Ivana Pardini e Marco Guadagni. L’esposizione rientra nella prima edizione di “Territorio in Mostra”, un'iniziativa promossa dal Comune di Capannori per valorizzare gli artisti amatoriali locali.

martedì, 4 gennaio 2022, 13:06

Dopo lo stop a seguito della pandemia, riprende il percorso per l'affidamento della concessione dell'Ostello di San Frediano.

martedì, 4 gennaio 2022, 11:34

"Nonostante la pandemia il 2021 è stato un anno positivo. Abbiamo registrato un aumento del tesseramento: a dicembre 2020 i soci erano 18 mila mentre adesso i soci sono 20 mila. Sono aumentati anche i circoli: adesso i circoli Acli della Toscana sono 205, contro i 200 dell'anno scorso".

martedì, 4 gennaio 2022, 10:47

In occasione del “ponte” per la festività dell'Epifania alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico venerdì 7 gennaio.In particolare venerdì rimarranno chiusi gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e gli altri servizi che abitualmente osservano il turno...

lunedì, 3 gennaio 2022, 13:49

È attiva dal 1° gennaio 2022 la Conciliazione Paritetica per i passeggeri del trasporto regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Uno strumento messo a punto insieme alle Associazioni dei Consumatori con l'obiettivo di risolvere le piccole controversie attraverso un sistema rapido, efficace e gratuito senza ricorrere alla giustizia ordinaria.

sabato, 1 gennaio 2021, 20:29

Si apre la mostra di pittura di Antonio Donghi (1897 - 1963): "Magico Realismo", allestita presso la "Rainbow Virtual Art Gallery", galleria d'Arte virtuale no profit diretta da Bruno Pollacci, direttore dell'Accademia d'Arte di Pisa. La mostra è visitabile gratuitamente sul sito <www.rainbowvirtualartgallery.jimdofree.com> fino al 31 Marzo, 24 ore su...

giovedì, 30 dicembre 2021, 19:52

Nuove regole per le visite nelle Rsa e nelle strutture residenziali che si ospitano persone con disabilità: da oggi e fino al termine dello stato di emergenza potranno accedere a queste strutture solo coloro che sono vaccinati con terza dose/booster oppure in possesso di green pass rafforzato (due dosi) e...

giovedì, 30 dicembre 2021, 14:00

È disponibile sul sito web Inps il simulatore che permette, inserendo pochi e semplici dati, di calcolare l’importo dell’assegno unico universale che sarà erogato a partire da marzo 2022.L’accesso al simulatore non richiede autenticazione dell’utente e i dati inseriti sono anonimi.Il calcolo fornito è puramente indicativo, l’importo effettivo dell’assegno sarà...

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:50

Gaetano Ceccarelli, capogruppo in consiglio comunale della civica (Popolari e Moderati) esprime soddisfazione per la rimozione rifiuti effettuata dal comune e da ASCIT nei pressi di via Del Rogio."Nei giorni scorsi - esordisce -, la notevole quantità di rifiuti illecitamente abbandonati su di una strada poderale in prossimità della via...