Corso di pronto intervento in caso di arresto cardiaco e occlusione vie respiratorie

lunedì, 31 gennaio 2022, 19:03

Oltre 70.000 persone, in Italia, ogni anno, muoiono a seguito di un arresto cardiaco (che non è l'infarto). Questo dato sconfortante è accompagnato dalla constatazione che nella grande maggioranza dei casi si muore in seguito di un mancato o anche tardivo intervento da parte di qualcuno; vanno aggiunti i casi in cui il mancato intervento dipende proprio dalla paura di intervenire e in particolare dal non sapere come farlo. Eppure viviamo in un momento in cui l'informazione scientifica al riguardo, debitamente messa in pratica, garantirebbe un'alta percentuale di salvataggi, diminuendo senz'altro questa cifra che è assolutamente troppo alta nel nostro paese.

Ecco quindi che assume rilievo l'iniziativa intrapresa dal rettore della Cattedrale Don Marco Gragnani, l'organista della Cattedrale Giulia Biagetti e altri amici che hanno pensato assieme di realizzare per la sera dell'1 Febbraio, alle ore 20,30 (fino alle 11.00) in collaborazione con l'Onlus Cecchini Cuore presso la stessa Cattedrale di San Martino, un corso che ha il fine di fornire tutte le informazioni per poter riconoscere un arresto cardiaco e su come intervenire col massaggio cardio respiratorio, ivi compreso l'utilizzo di un defibrillatore, macchinario che al presente è assai vicino a noi, nelle nostre piazze e strade, presso le scuole ecc., ma che la maggior parte di noi non conosce.

Il corso terminerà con riferimenti ed esempi precisi alle tecniche di intervento per ovviare alla chiusura delle vie respiratorie.

Il corso è gratuito ed è patrociniato dal Comune di Lucca in collaborazione con la Cattedrale stessa e con l'onlus Cecchini cuore. Il suo scopo ovviamente è in questo caso legato al significato e al relativo contesto del luogo ove si svolgerà: San Martino, a cui è dedicata la nostra Cattedrale è oggi il Santo patrono del volontariato, ma da sempre anche l'esempio della condivisione col prossimo. Se a qualcuno dei partecipanti per motivi di lavoro, facesse comodo un attestato di partecipazione, questo potrà essere fornito a chi ne farà richiesta.

Il corso si svolgerà a partire dalle ore 20,30 di domani 1 febbraio, ma raccomandiamo di arrivare in anticipo per il controllo del green pass. La prenotazione non è necessaria, ma è consigliabile (3498648694).