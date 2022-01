Filiere: il laboratorio di trasformazione alimentare per le imprese agricole, un convegno informativo gratuito e on line con Coldiretti

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:09

Dai processi innovativi alle nuove normative in materia di trasformazione, conservazione e confezionamento passando per etichettatura e tracciabilità e le nuove interessanti opportunità per le imprese agricole. Se ne parla mercoledì 16 febbraio, dalle 15.00 alle 19.00, durante il convegno informativo gratuito online promosso dall'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana all'interno del progetto Agor@Agri finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito della misura 1.2 del Psr 2014-2020.

Il convegno è una bella occasione per le imprese agricole che già trasformano, o che sono intenzionate a farlo, per informarsi, confrontarsi e conoscere gli aspetti tecnici, normativi e sanitari. Al corso intervengono in qualità di relatori l'agronomo Luca Gianmoena per parlare di tecniche e tecnologie innovative e nuove normative nei processi di conservazione e di trasformazione degli alimenti ma anche dei requisiti dei locali e delle attrezzature, obblighi normativi, corretta etichettatura trasparente a garanzia del produttore e del consumatore e l'imprenditrice agricola Franca Bernardi con un focus sulle nuove tecnologie per la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli come disidratazione, gestione del processo di pesatura e insacchetto con robot.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a Matteo Fazzi alla mail matteo.fazzi@coldiretti.it (348.3129521).

Per informazioni www.massacarrara.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldirettimassacarrara, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale ufficiale YouTube "Coldiretti Toscana".