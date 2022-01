Fine isolamento dopo 24 ore da negativizzazione anche se non arriva certificazione automatica Asl

Altre notizie brevi

martedì, 11 gennaio 2022, 13:59

Codice giallo per vento forte dalle 13 di oggi, martedì 11 e per l’intera giornata di domani, mercoledì 12 gennaio.

martedì, 11 gennaio 2022, 12:58

L’amministrazione comunale fornirà dispositivi di protezione individuale al personale che lavora nei servizi educativi rivolti alla prima infanzia 0-3 anni del territorio comunale, sia pubblici che privati.

martedì, 11 gennaio 2022, 12:38

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, venerdì 14 gennaio dalle ore 8 alle 12, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: dei Maionchi, del Gomberaio, di Tofori (nel tratto compreso fra il deposito e il civico 149) e delle Ralle (nel...

martedì, 11 gennaio 2022, 11:08

Se hai tra i 18 e 28 e stai pensando di partecipare al Bando del Servizio Civile Universale questi due incontri ti potranno fornire informazioni per scegliere il progetto giusto, per capire come fare domanda e le modalità di selezione.

lunedì, 10 gennaio 2022, 13:21

La bassa pressione si allontana dalla Toscana, portando via la pioggia e mitigando le nevicate ma rafforzando i venti di grecale che soffieranno con intensità su Amiata, Arcipelago e sulla costa centro-meridionale, con locali forti raffiche anche sulle pianure.

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:15

A seguito dell'incremento di richieste e delle positività in Toscana, la Misericordia di Lucca, in accordo con l'Azienda sanitaria Nord Ovest, insieme alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e a R.a.Mi. (Rete Ambulatoriale Misericordie), ha allestito un nuovo hub a disposizione dei cittadini per l'esecuzione dei tamponi rapidi in...

domenica, 9 gennaio 2022, 18:34

Sono 12.454 in più rispetto a ieri i nuovi casi positivi in Toscana (5.187 confermati con tampone molecolare e 7.267 da test rapido antigenico), che portano a 498.936 i casi registrati dall'inizio della pandemia .

domenica, 9 gennaio 2022, 16:57

Prolungato fino a domattina, 10 gennaio, il codice giallo per neve attualmente in corso sulle zone più orientali dell'Appennino fiorentino e aretino con accumuli in collina fino a circa 10 cm (occasionalmente neve anche a quote inferiori ai 200 metri con accumuli inferiori a 2 cm).

domenica, 9 gennaio 2022, 15:07

Il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della professoressa Gloria Italiano Anzilotti, vedova di Rolando Anzilotti, fondatore del Parco di Pinocchio. "Tutta la Fondazione si stringe attorno alla figlia di Maria Cristina, consigliere a vita di questo ente, e con...

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:18

Un avviso di criticità di codice giallo per ghiaccio valido dalle ore 17 di oggi, venerdì 7 gennaio, fino alle ore 11 di sabato 8 gennaio è stato diramato dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. La criticità interesserà parti delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato.