Letture per bambini a 'Piccola Artèmisia'

Altre notizie brevi

martedì, 25 gennaio 2022, 16:31

Nel corso del 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) hanno superato 1,59 milioni, mentre quelli percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 169mila, per un totale di oltre 1,76 milioni di nuclei e quasi 3,94 milioni di persone coinvolte e un importo medio di circa 546...

lunedì, 24 gennaio 2022, 14:36

Andrano avanti fino a venerdì prossimo, 28 gennaio, i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti sulle strade di Lucca e della Piana. Visti i nuovi sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i...

lunedì, 24 gennaio 2022, 09:55

A seguito del Congresso Provinciale del 18 dicembre u.s., in data 21 gennaio, si è riunito online, in ottemperanza alle cautele Covid, il neoeletto Comitato Provinciale, al cui interno sono rappresentate tutte le sezioni del territorio lucchese.

domenica, 23 gennaio 2022, 12:18

"Come abbiamo più volte ribadito, la vicenda dellex manifattura è stata una bruttissima pagina dell'ultima amministrazione che poteva essere risollevata con il grande lavoro dei comitati che hanno raccolto oltre 1400 firme per avviare il processo partecipativo previsto dalla legge regionale".

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:43

Il mese di dicembre 2021 ha registrato il picco storico di rialzo dell'energia elettrica e del gas che rispetto al mese precedente sono aumentati, rispettivamente, del 25% e del 41%. E la portata della crisi energetica amplierà il suo raggio di azione in questo inizio 2022 perché saranno coinvolte anche...

venerdì, 21 gennaio 2022, 12:45

Per venire incontro alle esigenze delle persone con disabilità e che hanno più difficoltà a sottoporsi ai tamponi nasofaringei, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha predisposto una procedura, attiva da lunedì 24 gennaio 2022, per l’utilizzo di questi test negli ambulatori PASS degli ospedali di Pontedera, Livorno e Versilia ma...

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:20

L'associazione Amici della Musica "Alfredo Catalani" organizza per domenica 23 gennaio alle ore 17,30, presso il complesso Pinturicchio in Lucca - Via Pompeo Batoni, l'ascolto guidato dell'opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini, in programmazione al Teatro del Giglio dal 28 al 30 gennaio.

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:02

La Diocesi di Lucca offre l’opportunità, tramite l’Ufficio Pastorale Caritas, di vivere un anno di servizio civile in vari settori di servizio e animazione di comunità. Il bando scade il 26 gennaio e ci sono 12 posti a disposizione. Per avere informazioni bisogna rivolgersi all’Ufficio Pastorale Caritas: 0583 430939; caritaslucca@gmail.com.

giovedì, 20 gennaio 2022, 12:27

Treccani Reti, la rete di vendita dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, ringrazia il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche del Generale Flavio Urbani per aver portato a termine con successo un'importante operazione che ha permesso di individuare attività illegali promosse in maniera subdola anche nei confronti di propri clienti,...

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:09

Dai processi innovativi alle nuove normative in materia di trasformazione, conservazione e confezionamento passando per etichettatura e tracciabilità e le nuove interessanti opportunità per le imprese agricole. Se ne parla mercoledì 16 febbraio, dalle 15.00 alle 19.00, durante il convegno informativo gratuito online promosso dall'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana all'interno...