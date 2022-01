L’Istituto Lucca 5 apre le porte (seppur virtualmente) per mostrare la propria offerta formativa

lunedì, 17 gennaio 2022, 19:11

Per le famiglie adesso è tempo di scegliere la scuola dove iscrivere il proprio figlio o figlia. L’Istituto Lucca 5 apre le porte (seppur virtualmente) per mostrare la propria offerta formativa, con due ultimi appuntamenti in meet in programma il 19 gennaio dalle ore 17.00, per la scuola secondaria di 1° grado. La scuola media Buonarroti, ubicata nel paese di Ponte a Moriano, è una delle poche scuole che ha la fortuna di ospitare al suo interno vari laboratori e aule speciali: un teatro, una cucina perfettamente funzionante, una falegnameria, laboratori di lingua e multimediali a disposizione degli studenti per le quotidiane attività didattiche ed extracurriculari. Ogni classe dispone di ambienti ampi, luminosi e dotati di LIM, computer e tablet. Molti i lavori di ristrutturazione che hanno impegnato l’istituto: ultimo, in ordine di tempo, il rifacimento della palestra e degli spogliatoi annessi. La Scuola Secondaria “M. Buonarroti” già da questo anno scolastico amplierà la propria offerta formativa: corsi “TRINITY” di certificazione delle conoscenze della lingua inglese, corso “DELE” di certificazione della lingua spagnola, corsi ECdl per il conseguimento della patente europea del computer, corsi di Latino in preparazione alla frequenza delle Scuola Superiore. Tutte le scuole dell’Istituto, dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, hanno ambienti interni ed esterni curati, accoglienti ed in sicurezza. Questi spazi, insieme alla competenza ed affiatamento dei docenti, garantiscono un benessere diffuso che è base essenziale per una crescita ed un apprendimento efficace, inclusivo, con l’attenzione costante ad ogni singolo studente