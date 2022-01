Luccasenzabarriere ringrazia la famiglia Pedrini

Altre notizie brevi

lunedì, 17 gennaio 2022, 19:11

Per le famiglie adesso è tempo di scegliere la scuola dove iscrivere il proprio figlio o figlia. L’Istituto Lucca 5 apre le porte (seppur virtualmente) per mostrare la propria offerta formativa, con due ultimi appuntamenti in meet in programma il 19 gennaio dalle ore 17.00, per la scuola secondaria di...

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:03

Sì alla costruzione di una task force sulla peste suina africana. Da parte nostra c'è massima collaborazione, daremo il nostro supporto anche attraverso i dati che abbiamo. Estendo l'invito a collaborare anche agli allevamenti familiari, in modo da avere un quadro trasparente e omogeneo del territorio: in questa fase, oltre...

lunedì, 17 gennaio 2022, 11:04

"Chiediamo alla Regione Toscana di investire nella salute psicologica dei cittadini. Basta slogan, adesso servono impegni concreti" E' l'appello lanciato dalla presidente dell'Ordine degli psicologi toscani Maria Antonietta Gulino, intervenuta all'incontro pubblico on line "Sanità toscana – quale futuro?" organizzato dal Pd di Firenze.

domenica, 16 gennaio 2022, 17:15

Gli esponenti della Lega Bruno Zappia (consigliere comunale) e Bartoli Tommaso, pongono in risalto lo spirito indecorosamente opportunista della maggioranza, in consiglio comunale, nei confronti dei cittadini."Mercoledì 12 gennaio – riferisce Zappia - si è tenuto l'ultimo consiglio comunale e, durante i vari interventi della maggioranza, la consigliera Claudia Berti...

sabato, 15 gennaio 2022, 21:28

Il presidente provinciale APE Confedilizia Lucca Piero Mazzei: Dareste mai in affitto un bene di vostra proprietà a qualcuno, concedendogli la possibilità – in qualsiasi momento e a proprio piacimento – di cambiare le carte in tavola e diminuire il canone di locazione liberamente pattuito? Certamente no. Eppure è esattamente...

sabato, 15 gennaio 2022, 13:35

Nata a in ricordo di Ludo e a sostegno della salute mentale, l'associazione Blu Ludovica aiuterà chi non si può permettere cure psicologiche e psichiatriche perché "nessuno sia più solo".CapendoTi, si chiamano così gli sportelli d'ascolto totalmente gratuiti che l'associazione metterà a disposizione di tutti i giovani ragazzi e ragazze...

sabato, 15 gennaio 2022, 11:19

All’albo pretorio on line sul sito web del comune (www.comune.capannori.lu.it) e all’ufficio 'Pianificazione Urbanistica e Politiche Ambientali' sono disponibili per la consultazione le cartografie delle aree percorse da incendi nel 2021. Tutti gli interessati possono esprimere eventuali osservazioni relativamente alla perimetrazione di tali aree, entro le ore 13.00 del 4...

venerdì, 14 gennaio 2022, 22:57

“Abbiamo dato il via libera all'assunzione di 174 infermieri nel Sistema sanitario regionale; 129 a tempo indeterminato e 45 a tempo determinato”. Ad annunciarlo è il presidente Eugenio Giani. E' stato il direttore della Sanità regionale, Federico Gelli, ad autorizzare le Aziende a farlo.

venerdì, 14 gennaio 2022, 13:50

In merito al sondaggio demoscopico che è in corso in questi giorni e che ha visto contattare anche via email molti cittadini, il Comune di Lucca precisa che si tratta di una indagine istituzionale prevista dalla legge per l'ascolto delle esigenze dei residenti del territorio comunale e per la valutazione...

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:35

Le bollette di acqua, gas e luce ti sembrano troppo alte? Da oggi c'è un esperto al tuo fianco. L'Aducons Law e Food mette a disposizione un tecnico per aiutare i cittadini a scegliere l'operatore più adatto alle proprie esigenze.