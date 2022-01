Offerta di lavoro della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus

Altre notizie brevi

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:18

Un avviso di criticità di codice giallo per ghiaccio valido dalle ore 17 di oggi, venerdì 7 gennaio, fino alle ore 11 di sabato 8 gennaio è stato diramato dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. La criticità interesserà parti delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato.

venerdì, 7 gennaio 2022, 12:29

Giovedì 13 gennaio alle ore 17 al polo culturale Artémisia a Tassignano si svolgerà un incontro di presentazione dei progetti del bando del Servizio civile universale, in scadenza il prossimo 26 gennaio. L’iniziativa, promossa dal Comune assieme al Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv), è rivolta ai giovani fra i...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 16:48

Continua la Rassegna Amateatro, che si svolge con il contributo economico del Comune di Lucca presso il Teatro Nieri di Ponte a Moriano.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 16:40

Tempo in peggioramento nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, per l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi e molto mossi.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:51

Europa Verde Toscana torna sul tema della mobilità a Lucca, dicendo la sua riguardo alcuni piccoli cambiamenti a livello di comportamento cittadino e di organizzazione della città che potrebbero cambiare il profilo di Lucca verso una maggiore eco-sostenibilità e vivibilità.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 11:32

"Per il settore frutticolo il bilancio 2021 è negativo, influenzato fortemente da quelle che sono state le gelate primaverili, soprattutto del 7 e 8 aprile. Per il comparto frutta - e in particolare quello estivo come albicocche, pesche, susine - i danni di mancata produzione vanno dal 50% al 100%,...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:39

Brutte notizie per più di 64.000 automobilisti toscani; tanti sono gli assicurati che, secondo l’osservatorio di Facile.it, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito e, di conseguenza, aumentare il costo dell’RC auto.

martedì, 4 gennaio 2022, 23:12

La Misericordia Santa Gemma Galgani, organizza, nel pieno rispetto delle norme anti covid-19 un corso per soccorritori di livello base ed avanzato.Il corso abilita a svolgere il servizio come volontario a bordo delle ambulanze.Il si svolgerà presso i locali della parrocchia di Segromigno in piano, a partire dal giorno 25/1/2021...

martedì, 4 gennaio 2022, 18:16

Piogge e temporali, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per domani, mercoledì 5 gennaio. I fenomeni si estenderanno, a partire dalla mattinata e dalle zone centro-settentrionali della Toscana, al resto della regione.

martedì, 4 gennaio 2022, 14:23

Sabato 8 gennaio alle ore 16.30 al museo Athena di Capannori sarà inaugurata la mostra collettiva di pittura di Ivana Pardini e Marco Guadagni. L’esposizione rientra nella prima edizione di “Territorio in Mostra”, un'iniziativa promossa dal Comune di Capannori per valorizzare gli artisti amatoriali locali.