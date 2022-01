Qualità dell’aria: dal 19 al 24 gennaio divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti

Altre notizie brevi

martedì, 18 gennaio 2022, 14:55

Sono 250 gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica situati in provincia di Lucca che verranno riqualificati grazie ad un intervento da 7.515.000 euro nell’ambito di “Sicuro, verde, sociale”, il programma finanziato grazie al Next Generation EU e al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Fondo Complementare).

martedì, 18 gennaio 2022, 14:48

La direttrice della Medicina trasfusionale e immunoematologia di Lucca e Valle del Serchio Rosaria Bonini è stata eletta delegata regionale della prestigiosa Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (SIMTI).

martedì, 18 gennaio 2022, 14:47

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da lunedì 24 gennaio lo Sportello Unico della Prevenzione (SUP) di Capannori effettuerà il seguente orario:- risposta telefonica il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 – numero telefonico 0583 449234;- ricevimento in presenza il martedì ed il giovedì su appuntamento.

martedì, 18 gennaio 2022, 12:40

L'ambiente e le energie rinnovabili come fonte di risorsa e di sviluppo per proseguire a pieno regime nella direzione europea della transizione ecologica. Questa la sfida ambientale lanciata dal Consorzio 1 Toscana Nord con l'approvazione del piano triennale (2022-2024) per l'ambiente e le energie rinnovabili da parte dell'assemblea consortile.

martedì, 18 gennaio 2022, 12:34

L'elezione del nuovo presidente della Repubblica da settimane sta catalizzando l'attenzione di tutti, e da lunedì diventerà concretamente il fatto politico più rilevante. Alla vigilia dell'appuntamento, "Sinistra con" offre alla Città un momento di riflessione e dibattito, grazie ad un'iniziativa che potrà contare su contributi importanti, in programma sabato prossimo...

martedì, 18 gennaio 2022, 11:32

Sistema Ambiente ricorda che per rinnovare il servizio gratuito di ritiro pannolini e pannoloni è necessario inviare la richiesta entro il 31 gennaio 2022. In caso di mancato rinnovo, infatti, il servizio si interromperà.Il modulo è disponibile sul sito dell'azienda, nella sezione Documenti (https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/), ma può essere inviata anche una...

lunedì, 17 gennaio 2022, 19:11

Per le famiglie adesso è tempo di scegliere la scuola dove iscrivere il proprio figlio o figlia. L’Istituto Lucca 5 apre le porte (seppur virtualmente) per mostrare la propria offerta formativa, con due ultimi appuntamenti in meet in programma il 19 gennaio dalle ore 17.00, per la scuola secondaria di...

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:36

L’associazione Luccasenzabarriere ringrazia la famiglia Pedrini per la donazione di una carrozzina e di un busto: un gesto che l’associazione accoglie con grande commozione. Gli oggetti verranno messi a disposizione gratuitamente di chiunque ne avrà bisogno: sarà sufficiente contattare l’associazione al 338 8980749 o tramite mail luccasenzabarriere@gmail.com

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:03

Sì alla costruzione di una task force sulla peste suina africana. Da parte nostra c'è massima collaborazione, daremo il nostro supporto anche attraverso i dati che abbiamo. Estendo l'invito a collaborare anche agli allevamenti familiari, in modo da avere un quadro trasparente e omogeneo del territorio: in questa fase, oltre...

lunedì, 17 gennaio 2022, 11:04

"Chiediamo alla Regione Toscana di investire nella salute psicologica dei cittadini. Basta slogan, adesso servono impegni concreti" E' l'appello lanciato dalla presidente dell'Ordine degli psicologi toscani Maria Antonietta Gulino, intervenuta all'incontro pubblico on line "Sanità toscana – quale futuro?" organizzato dal Pd di Firenze.