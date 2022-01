Riparte la sezione Anpi Altopascio - Montecarlo - Porcari, Luca Della Maggiora nuovo presidente

mercoledì, 26 gennaio 2022, 10:43

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia riprende la sua attività nei tre Comuni più piccoli della piana. Il 19 gennaio il Comitato direttivo della sezione Altopascio - Montecarlo - Porcari ha eletto il nuovo presidente, Luca Della Maggiora, e in occasione della Giornata della Memoria ci sarà la prima attività pubblica. L'Anpi infatti partecipa, in collaborazione con il Comune di Altopascio, all'organizzazione della mostra "Nel vento e nel ricordo", aperta dalle 15 alle 17, giovedì 27 gennaio, in Sala Granai.



Il rilancio della sezione, in occasione del XVII° Congresso Anpi, è stato possibile grazie all'entusiasmo di cittadini e cittadine, con il supporto del comitato Anpi provinciale. «Tra gli obiettivi di questa sezione c’è quello di valorizzare e diffondere la conoscenza degli avvenimenti locali legati alla dittatura fascista, alla seconda guerra mondiale e alla liberazione, spesso poco conosciuti - dichiara Della Maggiora -. Ma saremo anche vigili nel denunciare qualsiasi episodio della nostra vita pubblica che neghi o contraddica i valori e i diritti enunciati dalla nostra Costituzione».



Oltre al Presidente, il direttivo è composto da Elisabetta Di Giovanni, Chiara Licheri, Francesco Marzano, Lucia Palazzesi, Alberto Pellicci, Marco Sainati e Sergio Sensi. «All'evento per il “Giorno della Memoria” - prosegue il presidente di sezione - seguiranno altri momenti di incontro con la cittadinanza e soprattutto con le scuole, nell’ottica di diffondere anche tra le giovani generazioni la consapevolezza e l’amore per la Costituzione. Infine, un sentito grazie a Gabriele Olivati, del Comitato Provinciale di Lucca, per il supporto che ci ha dato nella riorganizzazione della sezione».