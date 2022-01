Rosaria Bonini nuova delegata regionale SIMTI

martedì, 18 gennaio 2022, 14:48

La direttrice della Medicina trasfusionale e immunoematologia di Lucca e Valle del Serchio Rosaria Bonini è stata eletta delegata regionale della prestigiosa Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (SIMTI).

La Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (SIMTI) è la storica Società medico scientifica che rappresenta gli specialisti del settore e tutti gli operatori che quotidianamente sono impegnati sul fronte dell’autosufficienza di sangue ed emoderivati, della qualità e sicurezza della risorsa sangue e dell’assistenza clinica ai pazienti nell’ambito di molti importanti percorsi assistenziali. La Società è nata nel 1954 a Firenze come Associazione italiana dei centri trasfusionali. Quaranta anni dopo è cambiata la denominazione e la sigla è divenuta quella attuale. Negli ultimi anni la SIMTI è entrata nel Board dell'ISBT come Western european director ed è stata inserita nell’elenco delle Società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie istituito dal Ministero della Salute.

Il delegato regionale SIMTI, tra l’altro, fa parte anche del Gruppo tecnico di lavoro per le attività trasfusionali a livello regionale, che svolge funzioni propositive e consultive per la raccolta e la produzione, per la medicina trasfusionale, per la convenzione per la lavorazione del plasma e, più in generale, per la programmazione delle attività trasfusionali. Questa commissione è costituita nell’ambito della Direzione generale del Diritto alla salute e delle Politiche di solidarietà della Regione Toscana.

La dottoressa Bonini, originaria di Sillico (Pieve Fosciana) e residente a Castelnuovo di Garfagnana, dal 2015 è direttore della Medicina trasfusionale e immunoematologia dell’ambito di Lucca a Valle del Serchio. Si è laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa, dove si è anche specializzata in Ematologia generale e in Patologia clinica. Dal 1989 al 1991 è stata assistente medico al Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche a servizio dei territori di Massa Carrara e Garfagnana. Dal 1991 al 1997 è stata dirigente medico di secondo livello nella sezione trasfusionale di Castelnuovo Garfagnana. Nel 1997 e fino al 2013 è diventata responsabile della sezione aggregata di Immunoematologia e medicina trasfusionale della Valle del Serchio. Dal 2003 al 2008 è stata anche responsabile del Sistema qualità di Immunoematologia e medicina trasfusionale dell'allora Azienda USL 2 di Lucca. Dal 2008 al 2015 ha poi svolto il ruolo di responsabile facente funzioni della struttura complessa Medicina trasfusionale e immunoematologia di Lucca e Valle, di cui ha assunto la direzione nel 2015.