Servizio civile universale, incontro di presentazione ad Artemisia

Altre notizie brevi

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:18

Un avviso di criticità di codice giallo per ghiaccio valido dalle ore 17 di oggi, venerdì 7 gennaio, fino alle ore 11 di sabato 8 gennaio è stato diramato dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. La criticità interesserà parti delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato.

venerdì, 7 gennaio 2022, 11:24

E' stato pubblicato sul sito della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus - l'ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che opera nel campo della disabilità e del sociale - un avviso di ricerca di una figura professionale di livello direttivo da inserire nel proprio organico con contratto...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 16:48

Continua la Rassegna Amateatro, che si svolge con il contributo economico del Comune di Lucca presso il Teatro Nieri di Ponte a Moriano.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 16:40

Tempo in peggioramento nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, per l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi e molto mossi.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:51

Europa Verde Toscana torna sul tema della mobilità a Lucca, dicendo la sua riguardo alcuni piccoli cambiamenti a livello di comportamento cittadino e di organizzazione della città che potrebbero cambiare il profilo di Lucca verso una maggiore eco-sostenibilità e vivibilità.

mercoledì, 5 gennaio 2022, 11:32

"Per il settore frutticolo il bilancio 2021 è negativo, influenzato fortemente da quelle che sono state le gelate primaverili, soprattutto del 7 e 8 aprile. Per il comparto frutta - e in particolare quello estivo come albicocche, pesche, susine - i danni di mancata produzione vanno dal 50% al 100%,...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:39

Brutte notizie per più di 64.000 automobilisti toscani; tanti sono gli assicurati che, secondo l’osservatorio di Facile.it, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito e, di conseguenza, aumentare il costo dell’RC auto.

martedì, 4 gennaio 2022, 23:12

La Misericordia Santa Gemma Galgani, organizza, nel pieno rispetto delle norme anti covid-19 un corso per soccorritori di livello base ed avanzato.Il corso abilita a svolgere il servizio come volontario a bordo delle ambulanze.Il si svolgerà presso i locali della parrocchia di Segromigno in piano, a partire dal giorno 25/1/2021...

martedì, 4 gennaio 2022, 18:16

Piogge e temporali, con possibili nevicate sopra i 600 metri, sono in arrivo per domani, mercoledì 5 gennaio. I fenomeni si estenderanno, a partire dalla mattinata e dalle zone centro-settentrionali della Toscana, al resto della regione.

martedì, 4 gennaio 2022, 14:23

Sabato 8 gennaio alle ore 16.30 al museo Athena di Capannori sarà inaugurata la mostra collettiva di pittura di Ivana Pardini e Marco Guadagni. L’esposizione rientra nella prima edizione di “Territorio in Mostra”, un'iniziativa promossa dal Comune di Capannori per valorizzare gli artisti amatoriali locali.