Tamponi rapidi Covid-19: a Lucca nuovo hub convenzionato gestito dalla Misericordia

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:15

A seguito dell'incremento di richieste e delle positività in Toscana, la Misericordia di Lucca, in accordo con l'Azienda sanitaria Nord Ovest, insieme alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e a R.a.Mi. (Rete Ambulatoriale Misericordie), ha allestito un nuovo hub a disposizione dei cittadini per l'esecuzione dei tamponi rapidi in convenzione ASL (quindi gratuiti per i cittadini) presso la nuova sede di S.Anna Via Catalani 27.



Da oggi, lunedì 10 gennaio 2022 sarà operativo l'hub drive trough 6 giorni su 7 e con possibilità di ampliare l'orario in base alle richieste.

I cittadini per prenotarsi devono avere la prescrizione DEMA del medico curante (ricetta elettronica) per tamponi rapidi che deve riportare i codici 8848 o 8849 (porre particolare attenzione alla presenza di uno di questi codici, altrimenti non è possibile prenotarsi) poi devono collegarsi al portale internet regionale PRENOTAZIONE TAMPONI https://prenotatampone.sanita.toscana.it dove, inserendo i pochi dati richiesti, potranno vedere le disponibilità e prenotare presso il nuovo hub. La Segreteria della Misericordia è a disposizione delle persone in possesso della ricetta medica che hanno necessità di prenotare ma non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, basta rivolgersi al n. 0583 49 49 02 dalle 8 alle 19 dal lunedì al sabato.

Per gestire il servizio la Misericordia di Lucca ricerca infermieri e personale laureato in professioni sanitarie al fine di poter ampliare l'offerta ai cittadini in questo momento di particolare richiesta. Le candidature, che potranno essere sia in forma volontaria che a pagamento, possono essere inviate alla mail info@misericordialucca.org.