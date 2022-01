Terzo incontro sul Servizio Civile Universale

Altre notizie brevi

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:43

E' stata prorogata al 28 febbraio la scadenza del bando per l'assegnazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, fognatura, gas e altre fonti di riscaldamento) destinati a famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia, in modo da dare più tempo ai cittadini per presentare...

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:10

“Valutare la possibilità di rendere esenti dal pagamento della tassa automobilistica gli invalidi gravi ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 anche nei casi in cui questi ultimi non siano affetti da pluriamputazioni tali da comportare la grave limitazione della capacità di deambulazione”.E’ quanto chiede...

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:14

Dopo la pandemia abbiamo assistito ad un rincaro dei prezzi del gas e dell’energia. Non sono solo questi ad allarmare la confartigianato imprese Lucca “il fenomeno riguarda non solo luce e gas, ma anche carburanti, farina, ecc.” Il problema è pertanto generale e va ad aggravare un’inflazione che è già...

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:04

L'associazione Telia di Marlia, che da tempo sostiene cause benefiche per il territorio, fra cui una raccolta fondi per l'ospedale San Luca di Lucca, rilancia due servizi gratuiti già proposti durante i lockdown e molto utilizzati da tanti cittadini capannoresi colpiti dall'emergenza.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 12:14

Miglioramento delle performance lavorative, diminuzione dello stress psico-fisico, riduzione della disparità tra uomini e donne e tra persone che hanno diversi carichi familiari, creazione di effetti positivi sul clima organizzativo, sulla motivazione e sulla soddisfazione dei lavoratori, aumento di qualità e quantità delle prestazioni e quindi della produttività, fidelizzazione, preservazione...

mercoledì, 26 gennaio 2022, 10:46

Una ferma condanna arriva dall'Anp-Cia Toscana Nord per voce della sua presidente, Giovanna Landi, all'episodio di matrice antisemita, avvenuto domenica scorsa a Venturina.

mercoledì, 26 gennaio 2022, 10:43

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia riprende la sua attività nei tre Comuni più piccoli della piana. Il 19 gennaio il Comitato direttivo della sezione Altopascio - Montecarlo - Porcari ha eletto il nuovo presidente, Luca Della Maggiora, e in occasione della Giornata della Memoria ci sarà la prima attività pubblica.

martedì, 25 gennaio 2022, 16:31

Nel corso del 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) hanno superato 1,59 milioni, mentre quelli percettori di Pensione di Cittadinanza (PdC) sono stati 169mila, per un totale di oltre 1,76 milioni di nuclei e quasi 3,94 milioni di persone coinvolte e un importo medio di circa 546...

martedì, 25 gennaio 2022, 12:42

Proseguono al centro educativo 'Piccola Artèmisia' di Capannori le attività rivolte ai più piccoli. Giovedì 27 gennaio e giovedì 3 febbraio alle ore 16.30 si terrà l'iniziativa 'Scopri l'Autore: un pomeriggio con Eric Carle'. Il 27 gennaio si terranno letture e un laboratorio creativo 'Bruco o farfalla?' rivolto ai bambini...

lunedì, 24 gennaio 2022, 14:36

Andrano avanti fino a venerdì prossimo, 28 gennaio, i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti sulle strade di Lucca e della Piana. Visti i nuovi sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i...