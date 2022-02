Capannori, Zappia: "Visione green, ma lavori in grigio"

sabato, 5 febbraio 2022, 13:33

Bruno Zappia, consigliere comunale in forza alla Lega, è stato raggiunto da alcuni residenti di via del Popolo in pieno centro, i quali gli hanno illustrato come i lavori di illuminazione al parcheggio siano stati eseguiti con scarsa visione al futuro.



"Sono stato a vedere il parcheggio – riferisce Zappia – ed ho notato che in una parte manca l'illuminazione, come mai l'amministrazione comunale abbia incredibilmente dimenticato di installare lampioni con i pannelli solari che, oltre alla normale corrente elettrica, sfruttino la luce del sole per ricaricare le proprie batterie durante il giorno, per offrire il loro servizio di notte e avere anche un ritorno economico"



Continua Zappia: "Menesini e la sua giunta si riempiono la bocca di parole come ecologismo, transizione energetica, green, ambiente o altre che proiettano ad una visione futura per il bene collettivo (di cui ne è stato discusso anche nell'ultimo consiglio comunale del 26 gennaio). Purtroppo, anche in questo caso come tanti altri, dal pulpito arrivano solo parole destinate al vento; sul territorio comunale gli altri comuni limitrofi sono dotati, l'unico comune a non avere colonnine elettriche destinate alla ricarica delle auto elettriche o ibride. Con i recenti lavori eseguiti su tutto il territorio comunale, vi pare normale che vi sia stata una dimenticanza del genere? No, non è una dimenticanza, bensì l'incapacità politica di fare programmazione a medio e lungo termine, e mi auguro che i cittadini si ricordino, alla prossima tornata elettorale, tutto quanto promesso e non fatto".