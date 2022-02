Disagi nell'erogazione idrica nel comune di Montecarlo

Altre notizie brevi

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:58

"Bene il rafforzamento delle funzioni delle polizie provinciali per fronteggiare gli ungulati, ma la svolta passa dal coinvolgimento attivo degli agricoltori". Così il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, commenta gli indirizzi appena approvati dalla Giunta regionale toscana sul controllo e il contenimento degli ungulati in ambito agricolo e urbano."La...

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:50

E' notizia di ieri la definitiva chiusura della storica azienda produttrice di latte San Ginese, con sede a Capannori, seguita quindi dal licenziamento per cessata attività di tutti e 26 i suoi lavoratori. Commenta la vicenda Potere al Popolo, esprimendo solidarietà verso i dipendenti a rischio e denunciandone la situazione.

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:50

C’è ancora tempo per candidarsi a vivere 12 mesi di Servizio Civile Universale con la Diocesi di Lucca. A seguito della proroga infatti, la scadenza per le domande è fissata al prossimo 10 febbraio. I posti a disposizione in Diocesi sono 12 e prevedono un impegno in vari settori di...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:48

Giovedì 3 febbraio alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani del Comune di Lucca organizza il terzo incontro dedicato al Servizio Civile Universale. È stata pubblicata infatti l’integrazione al bando di selezione per operatori volontari dello scorso 14 dicembre, per lo scorrimento delle graduatorie e la proroga dei termini di...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 10:53

Da ormai due anni è attivo alla Casa del Popolo di Verciano lo sportello di ascolto popolare, una finestra aperta sulla comunità che ci ha permesso di fare inchiesta sui bisogni di tante persone e famiglie del territorio che si trovano quotidianamente a lottare per la casa, per i documenti,...

martedì, 1 febbraio 2022, 22:06

Domani pomeriggio alle 14:30 al circolo di Balbano l'ultimo saluto a Rebecca Cucchi, la giovane diciannovenne deceduta nell'incidente stradale di domenica 30 gennaio in località San Lorenzo a Vaccoli a seguito di uno scontro frontale con un'altra auto.

martedì, 1 febbraio 2022, 18:05

Elezioni per il Quirinale, il giorno dopo. Nel giorno dell'insediamento del confermato presidente Mattarella, l'associazione "Sinistra con" invita a un dibattito online, per riflettere insieme su quanto è accaduto durante la settimana degli scrutini e sulle prospettive che si aprono adesso.

martedì, 1 febbraio 2022, 18:03

Sarà inaugurata sabato 5 febbraio alle ore 17.00 al museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori la mostra di pittura 'Riflessioni' di Gabriella Cocco.

martedì, 1 febbraio 2022, 10:07

Ogni 2 febbraio, nella festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio, la Chiesa celebra la “Giornata Mondiale della Vita Consacrata” invitando tutti a conoscere meglio chi ha scelto di seguire Gesù più da vicino e per rendergli grazie.

martedì, 1 febbraio 2022, 09:48

Da lunedì 31 gennaio 2022, il servizio di chat live INFO CIG sarà accessibile ai lavoratori residenti in tutta Italia.Si ricorda che il servizio di chat live consente, ai lavoratori destinatari di una prestazione di integrazione salariale a pagamento diretto, di attivare una conversazione via chat con un consulente dell’Istituto,...