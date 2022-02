Domani 6 febbraio alla scoperta di Lucca e delle sue curiosità nella quarta puntata del racconto sulla via Francigena lucchese

Altre notizie brevi

sabato, 5 febbraio 2022, 19:34

Giovedì 10 febbraio alle 12, presso il monumento ai caduti di fronte alla chiesa di Capannori, il Circolo Fratelli d'Italia Capannori organizza una commemorazione in ricordo delle vittime delle foibe. Durante la quale sarà impartita una benedizione da parte del parroco di Capannori, Don Marcello Franceschi.

sabato, 5 febbraio 2022, 19:34

L'assessorato alle politiche formative ricorda che da oggi – 5 febbraio - agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato (non con i mezzi pubblici) e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dalla normativa.

sabato, 5 febbraio 2022, 13:33

Bruno Zappia, consigliere comunale in forza alla Lega, è stato raggiunto da alcuni residenti di via del Popolo in pieno centro, i quali gli hanno illustrato come i lavori di illuminazione al parcheggio siano stati eseguiti con scarsa visione al futuro."Sono stato a vedere il parcheggio – riferisce Zappia –...

venerdì, 4 febbraio 2022, 22:10

Maria Teresa Martino: Invio ai giornali il seguente comunicato di ringraziamento a tutto il personale del setting C di Medicina del San Luca, per l'assistenza e la cura, continua e scrupolosa che che mi é stata fornita dai medici e dagli infermieri, nel periodo lungo e difficile del mio ricovero...

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:36

Lucca, domani 5 febbraio 2022 alle ore 16, il Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti commemorerà i martiri delle foibe e l'esodo Giuliano-Dalmata presso la piazza del Real Collegio, luogo simbolo della nostra città, dove vennero collocati gli esuli provenienti da Istria, Fiume e Dalmazia.

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:13

A partire dal 2022 gli indennizzi alle aziende zootecniche che hanno subito danni da predazione saranno erogati “a sportello”. Questo significa che basterà una procedura amministrativa molto più rapida rispetto a quella attuale, che consentirà di presentare le domande di aiuto immediatamente dopo il verificarsi dell’evento, la loro pronta istruttoria...

giovedì, 3 febbraio 2022, 20:07

Anche l'associazione 'Sinistra con' commenta la situazione dei lavoratori della ex San Ginese, definendo inaccettabili i licenziamenti e la chiusura dello stabilimento.

giovedì, 3 febbraio 2022, 17:15

In occasione del 'Giorno del Ricordo 2022', per commemorare le vittime delle Foibe, l'amministrazione comunale ha promosso alcune iniziative che hanno al centro il ricordo di Argia Pasqualis, esule istriana e maestra. Mercoledì 9 febbraio Argia Pasqualis sarà ricordata nel corso del consiglio comunale, che si svolgerà in modalità online...

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:51

“Attivare tempestivamente un tavolo di crisi regionale, che veda la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle varie istituzioni interessate, al fine di affrontare con la Società Cooperativa Arborea la situazione venutasi a determinare presso lo stabilimento di Capannori in relazione alla volontà manifestata da parte della proprietà di procedere alla...

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:50

A partire da lunedì prossimo (7 febbraio) Geal dovrà effettuare dei lavori di scavo in piazzale Ricasoli, per allacciare una nuova utenza alla fognatura nera.