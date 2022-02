Domani i funerali di Rebecca Cucchi a Balbano

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 febbraio 2022, 10:53

Da ormai due anni è attivo alla Casa del Popolo di Verciano lo sportello di ascolto popolare, una finestra aperta sulla comunità che ci ha permesso di fare inchiesta sui bisogni di tante persone e famiglie del territorio che si trovano quotidianamente a lottare per la casa, per i documenti,...

martedì, 1 febbraio 2022, 18:05

Elezioni per il Quirinale, il giorno dopo. Nel giorno dell'insediamento del confermato presidente Mattarella, l'associazione "Sinistra con" invita a un dibattito online, per riflettere insieme su quanto è accaduto durante la settimana degli scrutini e sulle prospettive che si aprono adesso.

martedì, 1 febbraio 2022, 18:03

Sarà inaugurata sabato 5 febbraio alle ore 17.00 al museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori la mostra di pittura 'Riflessioni' di Gabriella Cocco.

martedì, 1 febbraio 2022, 10:07

Ogni 2 febbraio, nella festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio, la Chiesa celebra la “Giornata Mondiale della Vita Consacrata” invitando tutti a conoscere meglio chi ha scelto di seguire Gesù più da vicino e per rendergli grazie.

martedì, 1 febbraio 2022, 09:48

Da lunedì 31 gennaio 2022, il servizio di chat live INFO CIG sarà accessibile ai lavoratori residenti in tutta Italia.Si ricorda che il servizio di chat live consente, ai lavoratori destinatari di una prestazione di integrazione salariale a pagamento diretto, di attivare una conversazione via chat con un consulente dell’Istituto,...

lunedì, 31 gennaio 2022, 19:03

Oltre 70.000 persone, in Italia, ogni anno, muoiono a seguito di un arresto cardiaco (che non è l'infarto). Questo dato sconfortante è accompagnato dalla constatazione che nella grande maggioranza dei casi si muore in seguito di un mancato o anche tardivo intervento da parte di qualcuno; vanno aggiunti i casi...

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:15

Quattro nuovi medici di medicina generale prendono servizio in questi giorni a Lucca e a Capannori.

lunedì, 31 gennaio 2022, 12:21

Dal 1° marzo 2022 entra in vigore l’Assegno unico universale per i figli a carico e INPS ha reso disponibile sul proprio sito la domanda on line.Per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo.Ad oggi le domande inoltrate...

sabato, 29 gennaio 2022, 11:14

Il secondo appuntamento dei martedì di Spazio Spadoni in tema di coraggio, ha avuto l’onore di ospitare suor Laura Gemignani, missionaria comboniana in Africa, prima in Etiopia, poi in Sudan e ora in Uganda. Con le sue parole e la sua testimonianza appassionata è arrivata dentro al cuore degli oltre...

venerdì, 28 gennaio 2022, 22:29

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, Villa Bottini a Lucca, ospiterà la prima Edizione di Primavera di Fashion in Flair. Due gli appuntamenti in calendario per il 2022: il primo ad aprile-maggio ed il secondo in autunno, come di consueto ad ottobre, da venerdì 7 a domenica 9,...