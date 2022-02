Hugo Boss chiude lo stabilimento di Scandicci

Altre notizie brevi

martedì, 8 febbraio 2022, 19:48

Dal 27 gennaio 2022 INPS ha esteso ai neopensionati iscritti alle gestioni private il servizio di comunicazione personalizzata con video-guida interattiva, sperimentato con successo per la prima volta ad agosto 2021, per facilitare i beneficiari di NASpI nell’uso dei servizi utili a gestire gli obblighi connessi alla fruizione dell’indennità di...

martedì, 8 febbraio 2022, 13:35

La forte impennata dei costi delle materie prime e dell’energia mette a dura prova la tenuta della filiera editoriale: si rischiano una minore offerta di libri e riviste, ritardi nelle consegne, possibili aumenti dei prezzi per il pubblico dei lettori, gravi problemi per l’editoria scolastica.

martedì, 8 febbraio 2022, 12:54

Parte, nell’ambito del Percorsi di Formazione Connessioni 2021, organizzato dall’Ufficio Scolastico Territoriale Lucca e Massa Carrara, di una straordinaria occasione formativa laboratoriale dal titolo: “Nudgeforclimate. La spinta gentile per la lotta contro il cambiamento climatico”, a cura di INDIRE (Isabel de Maurissens, Maria Chiara Pettenati e Simone Quercia).

martedì, 8 febbraio 2022, 11:33

La giuria del Photoboox Award 2022 composta da Irene Attinger, Ana Casas Broda, Yumi Goto, Eva-Maria Kunz, Gianmarco e Gianluca Gamberini ha selezionato i seguenti progetti:

lunedì, 7 febbraio 2022, 15:50

Un grave infortunio sul lavoro, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è avvenuto questa mattina verso le 12.30 presso un cantiere edile a Marlia, nei pressi del parco di Villa Reale, dove un addetto ai lavori, un uomo di 55 anni, sarebbe stato colpito dalla benna di un escavatore...

lunedì, 7 febbraio 2022, 12:34

A partire dal 1° febbraio 2022 è disponibile la procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.Il D.M. del 12 ottobre 2021, ha previsto un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari...

sabato, 5 febbraio 2022, 22:31

sabato, 5 febbraio 2022, 19:34

Giovedì 10 febbraio alle 12, presso il monumento ai caduti di fronte alla chiesa di Capannori, il Circolo Fratelli d'Italia Capannori organizza una commemorazione in ricordo delle vittime delle foibe. Durante la quale sarà impartita una benedizione da parte del parroco di Capannori, Don Marcello Franceschi.

sabato, 5 febbraio 2022, 19:34

L'assessorato alle politiche formative ricorda che da oggi – 5 febbraio - agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato (non con i mezzi pubblici) e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dalla normativa.

sabato, 5 febbraio 2022, 13:33

Bruno Zappia, consigliere comunale in forza alla Lega, è stato raggiunto da alcuni residenti di via del Popolo in pieno centro, i quali gli hanno illustrato come i lavori di illuminazione al parcheggio siano stati eseguiti con scarsa visione al futuro."Sono stato a vedere il parcheggio – riferisce Zappia –...