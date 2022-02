Latte San Ginese, la Regione convoca il tavolo

Altre notizie brevi

giovedì, 3 febbraio 2022, 20:07

Anche l'associazione 'Sinistra con' commenta la situazione dei lavoratori della ex San Ginese, definendo inaccettabili i licenziamenti e la chiusura dello stabilimento.

giovedì, 3 febbraio 2022, 17:15

In occasione del 'Giorno del Ricordo 2022', per commemorare le vittime delle Foibe, l'amministrazione comunale ha promosso alcune iniziative che hanno al centro il ricordo di Argia Pasqualis, esule istriana e maestra. Mercoledì 9 febbraio Argia Pasqualis sarà ricordata nel corso del consiglio comunale, che si svolgerà in modalità online...

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:51

“Attivare tempestivamente un tavolo di crisi regionale, che veda la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle varie istituzioni interessate, al fine di affrontare con la Società Cooperativa Arborea la situazione venutasi a determinare presso lo stabilimento di Capannori in relazione alla volontà manifestata da parte della proprietà di procedere alla...

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:50

A partire da lunedì prossimo (7 febbraio) Geal dovrà effettuare dei lavori di scavo in piazzale Ricasoli, per allacciare una nuova utenza alla fognatura nera.

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:58

"Bene il rafforzamento delle funzioni delle polizie provinciali per fronteggiare gli ungulati, ma la svolta passa dal coinvolgimento attivo degli agricoltori". Così il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, commenta gli indirizzi appena approvati dalla Giunta regionale toscana sul controllo e il contenimento degli ungulati in ambito agricolo e urbano."La...

giovedì, 3 febbraio 2022, 12:01

Acque SpA comunica che, a partire dalla prossima settimana, verrà effettuato il periodico ciclo di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone che giorno per giorno saranno interessate dai lavori si verificheranno cali di pressione e possibili...

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:50

E' notizia di ieri la definitiva chiusura della storica azienda produttrice di latte San Ginese, con sede a Capannori, seguita quindi dal licenziamento per cessata attività di tutti e 26 i suoi lavoratori. Commenta la vicenda Potere al Popolo, esprimendo solidarietà verso i dipendenti a rischio e denunciandone la situazione.

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:50

C’è ancora tempo per candidarsi a vivere 12 mesi di Servizio Civile Universale con la Diocesi di Lucca. A seguito della proroga infatti, la scadenza per le domande è fissata al prossimo 10 febbraio. I posti a disposizione in Diocesi sono 12 e prevedono un impegno in vari settori di...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:48

Giovedì 3 febbraio alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani del Comune di Lucca organizza il terzo incontro dedicato al Servizio Civile Universale. È stata pubblicata infatti l’integrazione al bando di selezione per operatori volontari dello scorso 14 dicembre, per lo scorrimento delle graduatorie e la proroga dei termini di...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 10:53

Da ormai due anni è attivo alla Casa del Popolo di Verciano lo sportello di ascolto popolare, una finestra aperta sulla comunità che ci ha permesso di fare inchiesta sui bisogni di tante persone e famiglie del territorio che si trovano quotidianamente a lottare per la casa, per i documenti,...