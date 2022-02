Servizio civile universale, 12 posti in Diocesi domande aperte fino al 10 febbraio

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:50

C’è ancora tempo per candidarsi a vivere 12 mesi di Servizio Civile Universale con la Diocesi di Lucca. A seguito della proroga infatti, la scadenza per le domande è fissata al prossimo 10 febbraio. I posti a disposizione in Diocesi sono 12 e prevedono un impegno in vari settori di servizio e animazione di comunità. Per avere maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Pastorale Caritas: 0583 430939; caritaslucca@gmail.com. Però la domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 di giovedì 10 febbraio 2022. I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni. Dopo la presentazione delle domande saranno avviate le selezioni dei candidati.