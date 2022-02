Video-guida personalizzata e interattiva relativa alle pensioni accolte

martedì, 8 febbraio 2022, 19:48

Dal 27 gennaio 2022 INPS ha esteso ai neopensionati iscritti alle gestioni private il servizio di comunicazione personalizzata con video-guida interattiva, sperimentato con successo per la prima volta ad agosto 2021, per facilitare i beneficiari di NASpI nell’uso dei servizi utili a gestire gli obblighi connessi alla fruizione dell’indennità di disoccupazione.

I lavoratori del settore privato, che hanno presentato domanda di pensione con prima liquidazione a partire dal 16 gennaio 2022, riceveranno un SMS/e-mail ai contatti forniti ad INPS. Il messaggio segnalerà l’avviso depositato nell’area MyINPS e il link di accesso alla video-guida personalizzata interattiva.

Ai destinatari del modello di comunicazione di liquidazione della pensione (TE08PL) sarà anche recapitato via posta il provvedimento cartaceo, con possibilità di accedere alla video-guida interattiva tramite QR-code o mediante il link presente nella prima pagina dello stesso provvedimento.

Qualora l’utente smarrisse il link o la lettera con il QR-code, potrà comunque accedere alla video-guida tramite l’area MyInps o tramite l’App IO. Grazie alla collaborazione con AGID, infatti, INPS trasmetterà una notifica sul device dell’utente in possesso dell’applicazione: visualizzando tale notifica, il neopensionato riceverà il link di accesso alla guida interattiva, fruendo così del servizio anche all’interno di un ambiente unico nel dialogo con le PA, di immediata consultazione.

Il filmato consente al neopensionato di conoscere la data del primo pagamento, di avere informazioni sul provvedimento di prima liquidazione, sul cedolino, sul certificato di pensione. Questi potrà quindi utilizzare i pulsanti di accesso per accedere a tutti i servizi utili tramite i quali potrà controllare i pagamenti e gestire la pensione stessa.

La guida presenta un elevato livello di personalizzazione in quanto ciascun video ha uno specifico contenuto informativo diversificato in base ad alcuni dei dati forniti dal lavoratore nella domanda di pensione. La durata, pertanto, può variare dai 3.5 ai 5 minuti.

Nella guida vengono evidenziate le informazioni principali contenute nel provvedimento (modalità di calcolo, importo, tassazione) che il neopensionato riceve via posta e che può sempre consultare in archivio dalla sua Cassetta postale online, accessibile – previo accreditamento – tramite portale Inps.

Il video illustra, inoltre, i principali obblighi del pensionato verso l’Istituto, i servizi da utilizzare per controllare ogni mese il proprio cedolino e confrontarlo con quello dei mesi precedenti, le funzionalità per scaricare il Certificato di pensione (ObisM) e la Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi annuale, l’opzione per richiedere le Detrazioni per carichi di famiglia o per variare le coordinate bancarie per il pagamento.

Vengono anche forniti chiarimenti nei casi in cui l’Istituto ha l’obbligo di ricalcolare annualmente le pensioni in base ai redditi dichiarati. Per coloro che sono interessati da prestazioni collegate al reddito – ad esempio quattordicesima, integrazione al minimo o maggiorazione sociale – sono infine riportate indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle dichiarazioni reddituali.

La video-guida resterà a disposizione degli utenti per sei mesi, così da assicurare un accesso guidato e semplificato.



Maggiori informazioni sono disponibili nel messaggio Inps n. 585 del 7 febbraio 2022