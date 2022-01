Piana



Al via i lavori per sistemare la frana di San Pietro a Marcigliano

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:38

Conto alla rovescia per la sistemazione della frana presente a San Pietro a Marcigliano sulla via per San Pietro.

Si terrà infatti lunedì prossimo (17 gennaio) un sopralluogo sul posto per definire gli ultimi dettagli dell’intervento e così, la settimana successiva sarà aperto il cantiere vero e proprio per risolvere una situazione molto sentita dagli abitanti del paese.

Si tratta di un intervento per cui, nei mesi scorsi, l'amministrazione Menesini è riuscita a ottenere un finanziamento di 255.000 euro, corrispondente al totale delle risorse necessarie a realizzare la sistemazione, grazie alla partecipazione ad un bando del Ministero dell'Interno finalizzato a finanziare opere di messa in sicurezza del territorio.

“Con questo intervento andiamo a risolvere una problematica presente da diverso tempo sulla via per San Pietro a San Pietro a Marcigliano, zona a particolare vocazione turistica, andando a mettere definitivamente in sicurezza il versante e il tratto stradale interessato dal movimento franoso - afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Per noi eseguire questa sistemazione prima del periodo primavera-estate è una priorità, perché quello è il periodo in cui le nostre bellissime colline vengono scelte come destinazioni da parte di turisti di altre zone d’Italia e anche dagli stranieri, e quindi è importante che il decoro sia ripristinato. Allo stesso tempo, con questo intervento ripristiniamo sicurezza, anche questa una priorità per noi, impegnati ogni giorno a salvaguardare e tutelare il nostro territorio”.

I lavori prenderanno il via entro 10 giorni e dureranno circa 3 mesi. Nel dettaglio, i lavori prevedono la messa in sicurezza del versante interessato dalla frana, anche attraverso l'impianto di micropali, e la ricostruzione del tratto stradale interessato dal movimento franoso che sarà riportato allo stesso assetto precedente alla frana.