Piana



Al via la rassegna teatrale 2022 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari

venerdì, 14 gennaio 2022, 13:45

Per la prima volta all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari arriva il grande teatro di prosa. Succede grazie alla convenzione firmata con Fondazione Toscana Spettacolo, che porterà al teatro quattro titoli dal 30 gennaio all’1 aprile.

Un grande segnale, dal Comune della Piana, che in momenti di pandemia investe sulla cultura per puntare i riflettori su un palcoscenico, fino ad oggi calcato soprattutto dalle compagnie amatoriali, i grandi nomi del teatro italiano. Il tutto a prezzi accessibili ai più, visto che i biglietti andranno dai 15 euro per l'intero ai 12 e 8 euro per il ridotto.

“Dobbiamo far vivere il teatro - dice l’assessora alla cultura del Comune di Porcari, Roberta Menchetti - soprattutto dopo due anni di difficoltà come quelli legati al diffondersi della pandemia. È il motivo per cui il Comune di Porcari ha scelto di investire per portare in paese una stagione di prosa importante, prendendo come riferimento Fondazione Toscana Spettacolo, realtà che si occuperà dell’intera organizzazione logistica degli spettacoli. È il nostro contributo alla ripartenza di un settore fra i più colpiti e in difficoltà, in un ambiente, come quello dell’auditorium del polo Cavanis, che merita di essere valorizzato per capienza, acustica e comfort”.

"Entrare dentro le relazioni, le dinamiche coniugali, i meccanismi della mente umana tra solitudini, recriminazioni ma anche violenze fisiche e psicologiche. Fare emergere da tutto questo - dichiara la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti - anche le vie d'uscita, il coraggio, la forza disperata e la sorellanza. Tanti, profondi e intersecati sono dunque i temi che vengono portati in scena nella nuova stagione di Porcari. Un cartellone che fornisce stimoli artistici per un ritorno alla socialità della cultura sul territorio".

"Ci apprestiamo con entusiasmo ad annunciare la nuova collaborazione con il Comune di Porcari, che ringraziamo per la fiducia riposta nella Fondazione, grazie a un cartellone di spettacoli che da fine gennaio tornerà ad animare l'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara con una forte connotazione al femminile - commenta il direttore della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Patrizia Coletta - sia dal punto di vista delle storie messe in scena, che delle artiste che saliranno sul palco e delle autrici come Natalia Ginzburg con i suoi due atti unici e l'apertura affidata a Pratolini con Le Ragazze di San Frediano: una rievocazione non solo di un quartiere e delle sue suggestioni ma di una ribellione di genere antesignana dell'autodeterminazione di oggi".

Si parte il 30 gennaio con un classico tratto dal romanzo di Vasco Pratolini, Le ragazze di San Frediano. Protagoniste Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Rondini, tre nomi di primo piano della commedia toscana e italiana.

C’è Marisa Laurito, l’attrice napoletana di recente protagonista anche nella fiction dedicata ai fratelli De Filippo, nell’appuntamento di sabato 19 febbraio: Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi. Con la Laurito nella produzione Altra Scena per la regia di Giancarlo Nicoletti anche lo stesso Nicoletti, Guglielmo Boggi e Livio Beshir.

Il 5 marzo il terzo appuntamento conLa parrucca, tratto da due racconti di Natalia Ginzburg, con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta e la regia di Antonio Zavatteri.

A chiudere la stagione di prosa al Cavanis l'1 aprile un classico titolo di Luigi Pirandello: L’uomo, la bestia e la virtù con protagonisti Giorgio Colangeli e Pietro De Silva.

Prezzi biglietti

I biglietti si possono acquistare direttamente all'auditorium la sera stessa degli spettacoli. Il prezzo del biglietto intero è di 15 euro. Hanno diritto al biglietto ridotto a 12 euro le persone con più di 65 anni di età e i possessori della carta dello Spettatore Fts. Biglietti ridotti ulteriormente a 8 euro per studenti universitari possessori della carta 'Studente della Toscana' e under 35 biglietto futuro in collaborazione con Unicoop Firenze.