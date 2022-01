Piana



Altopascio, i residenti di via Romea: "Sollevati dall'assunzione di nuovi vigili"

martedì, 18 gennaio 2022, 13:16

di leonardo orsucci

Finalmente un po' di sollievo per i residenti di via Francesca Romea ad Altopascio, che da tempo chiedevano all'amministrazione un intervento per diluire il traffico pesante della strada, nella speranza di arginare problemi come il costante rumore, lo smog e la difficile viabilità.

"Abbiamo letto che il Corpo della Polizia Municipale è stato potenziato con l’assunzione di tre nuovi vigili" afferma il coordinamento degli abitanti di via Francesca Romea in una nota firmata Fantozzi, Monachino e Toti.

"Ci fa piacere, va nella direzione giusta per effettuare finalmente controlli sulla via Romea, nel rispetto dei divieti esistenti per limitare il traffico dei mezzi pesanti e contribuire ad abbattere gli alti gradi di inquinamento - spiega il coordinamento di residenti -. A questo punto confidiamo sempre più nel nostro sindaco Sara D’Ambrosio, riconfermata, affinché affronti con passione e determinazione le problematiche della circonvallazione e del sottopasso al passaggio a livello sulla via Romea."

Attraverso la nota, il coordinamento ricorda al sindaco le promesse fatte ai cittadini, evidenziando il "sottopasso da realizzare solo per veicoli leggeri eliminando definitivamente il passaggio dei camion dalla via Francesca Romea", progetto che cambierebbe lo stato in cui versa la via.

"Questo impegno - concludono i residenti, rivolgendosi ancora al sindaco d'Altopascio - ci aspettiamo quindi si manifesti prima possibile dimostrando così la coerenza di Sara D’Ambrosio nel rispetto sia dei cittadini che Le hanno dato fiducia che della Istituzione che è stata di nuovo chiamata a rappresentare."