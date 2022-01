Piana



Altopascio ottiene due milioni di euro per rigenerare la casa confiscata alla "Ndrangheta di Spianate"

sabato, 1 gennaio 2021, 20:25

Sarà demolita e ricostruita, per essere restituita alla comunità come bene pubblico, la casa di via Puccini a Spianate, confiscata nel 2003 alla 'Ndrangheta. L'amministrazione D'Ambrosio, infatti, ha ottenuto dal Governo 2 milioni di euro grazie al bando per la rigenerazione urbana. Si tratta del primo finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, messo a disposizione dal Governo per un totale di 3.4 miliardi di euro.

"I primi soldi del Pnrr arrivano ad Altopascio - commenta il sindaco, Sara D'Ambrosio -. Questa è una grandissima notizia, un bellissimo regalo di inizio anno. Finalmente riusciamo a mettere un punto fermo su una vicenda che è prima di tutto una questione di legalità. Finalmente possiamo intervenire su quello che rappresenta una ferita aperta per la nostra comunità: la casa confiscata alla 'Ndrangheta, nel cuore di Spianate, completamente distrutta al suo interno, lasciata abbandonata per tanti, troppi anni, a causa della negligenza di chi ci ha preceduto. Noi abbiamo provato molte strade per arrivare a questo risultato: nei cinque anni precedenti abbiamo scritto a Regione Toscana e Ministero dell'Interno affinché fosse possibile recuperare le risorse necessarie per rimettere a nuovo quell'immobile e destinarlo alla comunità; abbiamo cercato finanziamenti, abbiamo partecipato a bandi, fino all'ultimo, quello sulla rigenerazione urbana, attraverso il quale abbiamo chiesto e ottenuto 2 milioni di euro di finanziamento da spendere entro il 2026. La volontà ora è di restituire l'immobile a finalità pubbliche e istituzionali, così come indicato dalla legge sulle confische, per procedere a un'operazione di rigenerazione urbana di tutta la zona, con attrezzature e riqualificazioni da mettere al servizio della comunità".

La casa di via Puccini si presenta come una villetta a tre piani, con mansarda, garage e ampio terreno. L'immobile è entrato in possesso del patrimonio comunale nel 2003, quando la Direzione Centrale beni confiscati – Centrale Agenzia del Demanio ha disposto il trasferimento della casa al patrimonio del Comune di Altopascio per finalità sociali-istituzionali e in particolare per essere adibito ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. La confisca è stata disposta contro un soggetto accusato di crimini legati alla criminalità organizzata, condannato in via definitiva. Nel 2010 la casa è stata definitivamente ripresa dal Comune di Altopascio nelle condizioni attuali: cioè completamente distrutta al suo interno, dopo 7 anni durante i quali il fabbricato era stato affittato agli stessi verso i quali era stata disposta la confisca.

"Abbiamo partecipato al bando di rigenerazione urbana - aggiunge l'assessore alla progettazione del territorio e all'attuazione del Pnrr, Daniel Toci - proponendo un progetto di sostituzione edilizia: questo ci permetterà di demolire e ricostruire l'immobile, aumentandone anche le volumetrie in conformità con il regolamento urbanistico, e prevedendo soluzioni a basso impatto ambientale. In questo modo potremo pensare a un intervento realmente funzionale, capace di rispondere alle esigenze del nostro territorio e pensato per riqualificare anche urbanisticamente quella parte di Spianate".

A livello nazionale sono stati presentati 2.418 progetti per il bando della rigenerazione urbana, ma ne sono state finanziati solo 1.784, presentati da 483 enti locali.