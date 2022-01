Altopascio, ultimi posti disponibili per il servizio gratuito di pre-scuola

Altri articoli in Piana

lunedì, 31 gennaio 2022, 16:00

Opere di riqualificazione e sistemazione in vista per la frazione di Sant'Andrea di Compito. Tra marzo ed aprile partiranno i lavori per riqualificare l'immobile della ex Società di Mutuo Soccorso situato in via della Pieve nel centro del paese, mentre entro l'anno sarà risistemata la frana in via Capo di...

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:29

La rete stradale comunale e soprattutto le vie secondarie versano da tempo e sempre più in condizioni critiche. Con queste parole, Matteo Petrini, inizia il suo intervento puntando l'obiettivo in particolare su Via del Giardinetto e Via di Pian di Casciana

domenica, 30 gennaio 2022, 14:03

Tragico incidente questa mattina, intorno alle 12.40, nel comune di Capannori località Ruota: un cacciatore di 68 anni, Romano Dal Porto, abitante a San Ginese di Compito ha perso la vita colpito da un collega durante una battuta di caccia al cinghiale

sabato, 29 gennaio 2022, 17:26

A Valgiano, vicino alla tenuta San Pietro nel comune di Capannori, un uomo è caduto in un dirupo di circa 20 metri. Recuperato dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari per il successivo trasporto in ospedale

sabato, 29 gennaio 2022, 16:37

Con la variazione di bilancio della fine del 2021, infatti, l'amministrazione D'Ambrosio ha potuto sbloccare le risorse necessarie per procedere con il rifacimento di stalli (bianchi e blu), strisce pedonali, incroci, frecce, dossi, stop e precedenze, cartelli stradali e toponomastica

sabato, 29 gennaio 2022, 13:22

Un 28enne marocchino, residente a Capannori, si dato alla fuga, alla vista dei militari, ma è stato fermato poco dopo a seguito di un inseguimento: addossoaveva cinque grammi di cocaina e 1.170 euro in contanti