Piana



Capannori, approvata la mozione per la realizzazione dei parcheggi rosa

giovedì, 13 gennaio 2022, 11:40

Il consiglio comunale di Capannori nella seduta del 12 gennaio ha approvato all’unanimità la mozione per la realizzazione di spazi destinati alla sosta delle auto utilizzate dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori con figli di età non superiore a due anni muniti del permesso rosa così come previsto dalle recenti modifiche al Codice della Strada da parte del decreto infrastrutture.

La mozione, presentata dal gruppo Lega, è stata integrata con il valido e opportuno contributo di idee dei gruppi consiliari di maggioranza in particolare per l’estensione dell’agevolazione ai nonni in un clima di confronto utile e costruttivo.

"Esprimiamo soddisfazione e ringraziamo tutti i consiglieri comunali - affermano Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Domenico Caruso, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Bruno Zappia - per l’approvazione all’unanimità della mozione che fa tingere sempre più di rosa la nostra città come è giusto che sia in un Paese civile consapevole dei suoi doveri di solidarietà nei confronti dei genitori e delle famiglie".

"Infatti - proseguono i consiglieri leghisti - le donne in stato di gravidanza e le famiglie alle prese con passeggini e carrozzine vanno incontro a disagi per le difficoltà di trovare parcheggio pertanto i parcheggi rosa in prossimità di scuole, uffici postali, farmacie, uffici comunali e ogni altro sito ritenuto utile rappresentano un notevole aiuto alla genitorialità che potrà essere vissuta con meno stress permettendo di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi frequentati per le varie esigenze della vita quotidiana".

"L’auspicio - concludono i consiglieri leghisti - è che l’amministrazione comunale predisponga senza ritardi gli spazi di sosta rilasciando i relativi permessi in attuazione delle nuove norme del Codice della Strada già in vigore e pienamente efficaci".