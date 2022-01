Piana



Capannori vince 5 milioni di euro: 11 progetti per la rigenerazione urbana

lunedì, 3 gennaio 2022, 14:18

L’amministrazione Menesini si è aggiudicata un finanziamento di 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana nell’ambito dei fondi del PNRR. Grazie a queste importanti risorse l’Ente di piazza Aldo Moro potrà realizzare 11 progetti per la riqualificazione di alcune frazioni, della sede della Civica scuola di musica di Zone, di impianti sportivi, edifici e aree verdi, nonché per la realizzazione di un nuovo parcheggio e di nuove piantumazioni sul territorio.

I progetti riguardano opere di riqualificazione di spazi pubblici in diverse frazioni del territorio e si inseriscono nel Masterplan "La Città diffusa", il progetto di valorizzazione che l'amministrazione comunale ha realizzato per la riqualificazione dei 40 paesi che sono il cuore della comunità di Capannori. A fianco dell'importante progetto PIU sul centro di Capannori, infatti l'amministrazione ha attivato un parco progetti che punta a riqualificare e valorizzare tutte le frazioni per offrire ai cittadini in particolare spazi riqualificati di incontro, socializzazione, cultura e sport.

Gli interventi finanziati dal PNRR prevedono progetti di riqualificazione delle frazioni di Verciano (300 mila euro), San Giusto di Compito (300 mila euro), San Gennaro (500 mila euro), Sant’Andrea in Caprile (365 mila euro) e Colle di Compito (900 mila euro), la riqualificazione della sede della Civica Scuola di Musica di Zone (400 mila euro); l'avvio della realizzazione del Parco di Marlia e del nuovo parcheggio in via della Chiesa a Marlia (315 mila euro), la riqualificazione dell’area della Sagra di Paganico (350 mila euro), la riqualificazione del campo sportivo di Pieve San Paolo (920 mila euro), la riqualificazione del parco ‘Ilio Micheloni’ e dell’area sportiva dei Laghetti a Lammari (650 mila euro),la piantumazione di nuove alberature in varie zone del territorio previste dal progetto ‘Amaca’ (434.734 euro).

«Siamo molto soddisfatti dell’ottenimento di questo consistente finanziamento, il massimo che potevano ottenere dal bando, che rappresenta un risultato altamente positivo dovuto all’impegno e alla costanza profusi dal nostro Ente per la realizzazione dei progetti e per la loro presentazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Con questa seconda fase di interventi di rigenerazione urbana, andiamo a mettere al centro la città diffusa, le frazioni del territorio, i nostri paesi. Ristruttureremo la sede della civica scuola di musica, importante presidio culturale del nostro territorio, riqualificheremo impianti sportivi e aree verdi, oltre ad effettuare numerose nuove piantumazioni sul territorio. Alcuni di questi progetti erano già stati avviati con fondi comunali, quindi si liberano ulteriori risorse che ci consentono di andare a realizzare altri interventi a favore della comunità nelle diverse frazioni del territorio. Dei progetti finanziati alcuni sono in fase avanzata, altri in una fase più iniziale. Nelle prossime settimane condivideremo con le comunità locali i progetti, in modo che corrispondano il più possibile alle reali esigenze della collettività».