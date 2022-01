Digitalizzazione e innovazione: un questionario per segnalare le aree prive di segnale telefonico

Altri articoli in Piana

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:39

Storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca", la mostra, promossa e realizzata dalla Provincia di Lucca e dall'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea, curata da Silvia Quintilia Angelini, Luciano Luciani ed Emmanuel Pesi, che approderà nei prossimi giorni ad Altopascio

lunedì, 24 gennaio 2022, 12:59

Procedono i lavori per l’ampliamento della scuola primaria “A. Del Fiorentino” di Capannori. E’ infatti in corso il primo step dell’intervento per un investimento complessivo di 2 milioni e 340 mila euro, finanziato in parte con risorse interne del Comune, in parte con fondi Miur e in parte con un...

sabato, 22 gennaio 2022, 17:37

È passato circa un mese dal primo consiglio comunale durante il quale è stata presentata, dal consigliere comunale Valerio Biagini come primo firmatario e dagli altri gruppi di opposizione, un’interrogazione sulle condizioni di degrado e mancanza di sicurezza all’interno dei cimiteri comunali, ma ad oggi la situazione non è stata...

sabato, 22 gennaio 2022, 16:54

Il capogruppo di FI in consiglio comunale Matteo Scannerini e il coordinatore comunale Anthony Masini intervengono sulla bocciatura della nostra mozione relativa all'introduzione del vigile di quartiere nel comune di Capannori

sabato, 22 gennaio 2022, 14:40

Sono pronti a partire i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio a Spianate, in via Bruno Nardi. Uno spazio a servizio del parco giochi e del quartiere, così come più volte richiesto dai cittadini della frazione più popolosa di Altopascio

sabato, 22 gennaio 2022, 12:58

Aumentano i punti di raccolta dei mozziconi di sigaretta posizionati sul territorio dall’amministrazione comunale che dagli attuali 6 passano a 20