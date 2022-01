Piana



Riduzione dell'uso della plastica: FdI esulta

martedì, 25 gennaio 2022, 11:22

Fratelli d'Italia Capannori con il consigliere Petrini risponde al comunicato stampa pubblicato venerdì 21 dal comune di Capannori in merito al progetto "Senza di te si può fare" che mira alla progressiva riduzione dell'uso della plastica nella vita di tutti i giorni.

"Siamo felici - dice Matteo Petrini - che il Comune abbia intrapreso questo tipo di iniziativa, soprattutto perché, l'installazione di distributori di acqua negli edifici comunali, che è uno dei punti del progetto, è una proposta fatta dal nostro gruppo in una mozione risalente a quasi due anni fa e mai discussa, che in più però chiedeva di posizionare i medesimi distribuiti anche in tutte le scuole del nostro Comune".

"Non è la prima volta - continua Petrini - che la maggioranza e la giunta prima ricevono una nostra proposta e la fanno loro apportando piccole modifiche o nascondendola dentro altri progetti".

"Questo modo di operare della Giunta - insiste Petrini - a nostro parere dimostra che: 1 Fratelli d'Italia Capannori sta lavorando bene, mettendosi in evidenza come forza di proposizione più che di opposizione, con atti che spesso come in questo caso, anticipano le mosse dell'Amministrazione. 2 La maggioranza agisce in modo ipocrita affossando o ignorando a prescindere ogni proposta arrivi dai banchi dell'opposizione con interventi e motivazioni al limite dell'assurdo. 3 Giunta e maggioranza, mancando di idee, pensano al solo apparire e si appoggiano a ciò che la minoranza propone per migliorare la vita dei capannoresi".

"Nonostante una certa amarezza - conclude Petrini - Fratelli d'Italia Capannori è fiera del lavoro svolto fino ad ora, sia in aula che sul territorio e considera episodi come questo come un ulteriore sprono a incrementare il proprio impegno verso i capannoresi".