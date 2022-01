Piana



FdI: "Spazio aggregativo a Petrognano, nemmeno l'ombra di un cantiere"

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:38

Fratelli d'Italia Capannori con il consigliere Matteo Petrini e Flavio Sodini, torna a parlare delle frazioni collinari del comune di Capannori e questa volta prende in esame il paese di Petrognano.

"Parliamo di Petrognano - esordisce il consigliere Petrini - a seguito di alcune segnalazioni avute in merito allo spazio aggregativo promesso dall'amministrazione Menesini con un comunicato stampa nell'ormai agosto 2019".

"Questo spazio - interviene Sodini - avrebbe dovuto essere realizzato su un'area pubblica in disuso e su un terreno di proprietà della Curia concesso in comodato d'uso gratuito al Comune per 10 anni. Il progetto prevedeva un parco dotato di tavoli, panchine per godere del bel panorama e un bocciodromo".

"Tutto bello e condivisibile - prosegue Sodini - perchè è giusto e doveroso rivalutare e valorizzare le frazioni anche con centri di aggregazione affinché si possano ricreare quelle identità paesane che rischiano talvolta di perdersi".

"Come ebbi a dire durante l'incontro pubblico svoltosi ai tempi in paese - dice ancora Petrini - il progetto presentato dal Comune è di sicuro qualcosa di positivo, ma dato che a oltre 2 anni di distanza e nonostante i milioni di euro che la giunta ha utilizzato per altri progetti, a Petrognano ancora non si è vista l'ombra di un cantiere, ci viene da pensare che quelle riunioni, quei comunicati, non siano stati altro che propaganda post-elettorale utile a far credere ai cittadini di aver dato il proprio voto alle persone giuste".

"Purtroppo - conclude Petrini - la paura è che questa opera possa fare la fine della Società di Mutuo Soccorso di Sant'Andea di Compito di cui ci siamo occupati a dicembre, o come del progetto per riqualificare la Stazione di Tassignano, o ancora come il progetto del Dopo di Noi sempre a Tassignano; ed è per questo che Fratelli d'Italia Capannori continuerà a vigilare questa Amministrazione mantenga qualcuna delle molte promesse fatte ai cittadini".