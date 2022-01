Fratelli d'Italia Capannori è ancor più fedele al proprio motto #alvostrofianco

Altri articoli in Piana

lunedì, 3 gennaio 2022, 14:18

Previste opere per la riqualificazione di alcune frazioni, della sede della Civica scuola di musica di Zone, di impianti sportivi, edifici e aree verdi, nonché per la realizzazione di un nuovo parcheggio e di nuove piantumazioni sul territorio

lunedì, 3 gennaio 2022, 14:13

L'amministrazione comunale ha infatti individuato l'area del Padule a sud della ferrovia come la zona più idonea ad accogliere il nuovo servizio, primo punto di approdo del cittadino per accedere alla distribuzione dei farmaci, prenotare visite e ricevere consigli informati sui sintomi manifestati

lunedì, 3 gennaio 2022, 12:46

... ed eccoci al primo appuntamento del nuovo anno anche con “...un po' di tutto!” il mercatino del riuso che si tiene tutte le prime domeniche del mese nel piazzale del centro commerciale Masini, sul viale Europa, a Lammari

domenica, 2 gennaio 2021, 18:41

Il consigliere comunale a Capannori di Lega Salvini premier, Bruno Zappia, chiede a gran voce che venga asfaltata la via di Carraia a Parezzana in quanto è una strada in condizioni pressoché disastrate e disastrose

sabato, 1 gennaio 2021, 20:25

Sarà demolita e ricostruita, per essere restituita alla comunità come bene pubblico, la casa di via Puccini a Spianate, confiscata nel 2003 alla 'Ndrangheta. L'amministrazione D'Ambrosio, infatti, ha ottenuto dal Governo 2 milioni di euro grazie al bando per la rigenerazione urbana

venerdì, 31 dicembre 2021, 13:13

Nel corso della notte sono stati arrestati in flagranza di reato due individui, uno 53enne e l’altro 46enne, già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver perpetrato un furto all’interno di una ditta in località Carraia del comune di Capannori