"I vaccini uccidono": scritte 'no vax' alla scuola media di S. Leonardo in Treponzio

lunedì, 17 gennaio 2022, 13:23

Rinviata a dopo Pasqua l'edizione 2022 del CarnevalMarlia, che avrebbe dovuto svolgersi nel mese di febbraio. La decisione è stata assunta dal comitato CarnevalMarlia, guidato da Pierangelo Paoli, in accordo con il comune di Capannori, rappresentato dall'assessore comunale Serena Frediani

lunedì, 17 gennaio 2022, 08:57

C'è qualcosa che non torna con i nuovi parcheggi per portatori di handicap realizzati nella nuovissima via del Casalino da poco inaugurata a Capannori: è quanto denuncia Fratelli d'Italia

sabato, 15 gennaio 2022, 14:19

Ottime notizie per i giovani del territorio di Altopascio: dopo quasi due anni di stop a causa della pandemia, lunedì 17 gennaio riapre finalmente il centro di aggregazione giovanile di via Fratelli Rosselli

sabato, 15 gennaio 2022, 11:35

Partiranno a febbraio i lavori per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte di via di Meolla a Gragnano, situato in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Ralle attualmente chiuso al transito perché danneggiato in seguito ad eventi meteorologici avversi

sabato, 15 gennaio 2022, 11:33

L’emergenza Covid-19 mette un freno al Carnovale Porcarese. L’edizione 2022 non si farà, almeno non nel consueto periodo che precede la Quaresima

venerdì, 14 gennaio 2022, 17:15

Il sindaco e presidente di Provincia Menesini: “Comune e Provincia disponibili ad attivare un tavolo di crisi e a convocare le parti”