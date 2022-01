Piana



Lavori su Via di Carraia, Bruno Zappia (Lega): "Promesse non mantenute, vergogna!"

mercoledì, 5 gennaio 2022, 17:01

"A seguito dell'articolo scritto da me qualche giorno fa, per denunciare lo stato in cui versa la via di Carraia a Parezzana, l'amministrazione ha accolto la mia richiesta" così inizia la nota del consigliere comunale Bruno Zappia, in merito allo stato pietoso in cui versava via di Carraia, tra le numerose buche e la difficile percorribilità.

"Ecco come è stata asfaltata questa strada - afferma il consigliere comunale, riferendosi alle foto prese pochi giorni dopo i lavori -. A voi il giudizio di queste persone che ci amministrano. Vergona, vergona e vergogna. Fanno promesse che non mantengono e mai manterranno a meno che non ricevano i fondi stanziati dall'Europa."

"Amministratori che prendono in giro i cittadini. Bisogna aspettare il morto o le prossime elezioni per asfaltare questo pezzo di strada? La politica è un'arte nobile che va fatta praticare a chi ha questa nobiltà e loro non ce l'hanno" conclude quindi Bruno Zappia, passando nuovamente la palla all'amministrazione.