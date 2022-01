Piana



Le iniziative promosse dal comune in occasione del 'Giorno della memoria 2022'

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:18

In programma anche un omaggio a David Sassoli. Letture dedicate agli studenti, conferenze, spettacoli teatrali, proiezioni di video. Sono queste le iniziative promosse dall’amministrazione comunale in occasione del ‘Giorno della Memoria 2022’ dedicate al ricordo della Shoah.



“Nonostante la pandemia in corso abbiamo voluto celebrare anche quest’anno il Giorno della Memoria perché riteniamo doveroso mantenere vivo il ricordo su una delle pagine più tragiche della nostra storia - afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Diverse iniziative sono rivolte agli studenti perché siamo convinti che il testimone della memoria debba essere passato soprattutto alle nuove generazioni che devono conoscere quanto accaduto affinchè non si ripeta mai più. Abbiamo poi voluto rendere omaggio a David Sassoli proiettando il video del suo importante discorso pronunciato al Parlamento europeo in occasione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz”.



Di seguito il programma delle iniziative: lunedì 24 gennaio alle ore 9 alla scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio si terrà la lettura di brani tratti da ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi a cura del personale della biblioteca comunale ‘Ungaretti’ rivolta agli studenti delle classi terze con una introduzione storica di Lorenzo Orsi, dottorando in Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Pisa. Gli studenti seguiranno l’iniziativa nelle classi collegandosi da remoto attraverso le LIM. La stessa iniziativa sarà realizzata alle ore 11.30 alla scuola secondaria di primo grado di Lammari e mercoledì 26 gennaio alle ore 9 alla scuola secondaria di primo grado di Capannori e alle 11.30 alla scuola secondaria di primo grado di Camigliano. Anche in questi casi saranno coinvolti studenti delle classi terze che seguiranno da remoto.

Martedì 25 gennaio alle ore 9.00 al liceo scientifico ‘Majorana’ di Capannori si terrà la conferenza ‘Storia LGBTQ+: una storia di tutt*. Fra passato, memoria e presente’ alla quale interverranno Maya De Leo, docente di Storia dell’omosessualità presso l’Università di Torino e Maria Savigni, praticante avvocata e rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale LuccAut. La conferenza sarà riproposta la sera alle ore 21.00 al polo culturale Artèmisia di Tassignano.

Il programma di iniziative promosse dal Comune per mantenere viva la memoria sulla Shoah proseguirà mercoledì 26 gennaio nel pomeriggio con la proiezione durante il consiglio comunale dei video del gennaio 2020 relativi al discorso tenuto dal presidente del parlamento europeo David Sassoli durante la cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto in occasione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz e al successivo intervento della senatrice Liliana Segre.

Infine giovedì 27 gennaio alle ore 9.00 al Liceo Scientifico Majorana (nello spazio all’aperto) e alle ore 21.00 al polo culturale Artèmisia sarà messo in scena lo spettacolo ‘La Tregua’ di Marco Brinzi.

Per le iniziative in programma ad Artèmisia è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo artemisia@comune.capannori.lu.it.