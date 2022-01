Piana



Microzonazione sismica di Altopascio: il Comune vince il bando per effettuare lo studio

lunedì, 10 gennaio 2022, 17:10

Conoscere il territorio, anche dal punto di vista sismico per prevenire, intervenire, progettare. Anche Altopascio avrà il suo studio di microzonazione sismica aggiornato, moderno e attendibile. Grazie al bando regionale vinto dal Comune di Altopascio, l'amministrazione comunale ha ottenuto circa 10mila euro di finanziamento, necessario per poter effettuare lo studio che restituirà la fotografia aggiornata e puntuale del territorio dal punto di vista sismico. I fondi, erogati dalla Regione Toscana, sono messi a disposizione dal dipartimento nazionale di Protezione Civile che, nell'ambito del piano nazionale della prevenzione del rischio sismico per il triennio 2019-2021, ha trasferito alle Regioni italiane 150 milioni di euro, di cui oltre 670mila euro alla Toscana. Il Comune, grazie al bando vinto, potrà affidare l'incarico a professionisti esperti del settore che materialmente si occuperanno di condurre le indagini e gli studi di microzonazione sismica, oltre ad analizzare le condizioni limite per l'emergenza. Attraverso l'utilizzo delle più sofisticate e moderne tecnologie, sarà quindi possibile aggiornare le carte, così come previsto dalla legge: uno strumento indispensabile non solo per la Protezione Civile e per

determinare lo stato di sicurezza di un territorio, ma anche per l'amministrazione che potrà quindi intervenire laddove necessario. La conoscenza del territorio, inoltre, è funzionale alla pianificazione stessa: i dati raccolti infatti saranno parte integrante e fondamentale degli strumenti urbanistici, Piano strutturale intercomunale e Piano operativo.