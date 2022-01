Piana



Muore nella jeep che finisce fuori strada

sabato, 8 gennaio 2022, 18:58

Un uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada per Collodi nel comune di Capannori mentre si trovava al volante della sua jeep che è finita in una scarpata a fianco della carreggiata. Sul posto sono intervenuti l'automedica, la Croce Verde di Porcari, i carabinieri e i vigili del fuoco per il recupero del cadavere. La chiamata di soccorso è arrivata al centralino del 118 alle 17.45.