Parte un colpo, muore cacciatore

domenica, 30 gennaio 2022, 14:03

di aldo grandi

Tragico incidente di caccia questa mattina poco dopo le 12.30 in località Ruota, all'interno di una fitta boscaglia, nel territorio del comune di Capannori. Un uomo di 68 anni, Romano Dal Porto, di San Ginese di Compito, è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un altro partecipante alla battuta di caccia al cinghiale. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio, la vittima era appostata in attesa del passaggio dell'animale, esattamente come tutti gli altri cacciatori.

Ad un certo punto è stato esploso un colpo che ha centrato l'uomo che si è accasciato a terra privo di vita. E' stato dato immediatamente l'allarme, ma vista la zona impervia dove è avvenuta la tragedia, è stato deciso di chiedere l'intervento dell'elicottero Pegaso decollato dal Cinquale che, diretto verso i boschi di Ruota, dopo un giro di perlustrativo in cerca di uno spiazzo, non è riuscito ad atterrare. Alla fine, il velivolo ha toccato terra in un campo tra via di Sottomonte e via per Massa Macinaia. Sul posto si sono diretti i sanitari della Croce Verde di Lucca, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo non c'è stato niente da fare.

Procedono i carabinieri della stazione di Pieve di Compito. Il magistrato ha concesso l'autorizzazione alla rimozione del cadavere.