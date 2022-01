Piana



Petrini (FdI): "Capannori, consiglio ingessato"

lunedì, 10 gennaio 2022, 10:29

In vista del consiglio comunale di mercoledì 13 gennaio, Fratelli d'Italia Capannori, tramite il suo consigliere comunale Matteo Petrini, ritorna sulla grave situazione di ingessamento dei lavori del consiglio stesso.



"Un comune - dice Petrini - è una macchina complessa i cui ingranaggi devono muoversi nel modo corretto per non creare criticità. Purtroppo però il nostro Consiglio Comunale non risponde a queste necessità. Basti infatti pensare che mercoledì 12 avremo la possibilità di discutere finalmente 3 delle nostre mozioni che a vario titolo riguardano un po' tutti i nostri concittadini. In particolare sarà chiesta all'aula Istituzione di uno sportello "rosa" antiviolenza e per le donne vittime di violenza", mozione importante ma ferma dal 24/02/2021".



"Chiederemo anche - continua Petrini - di individuare postazioni allattamento bebè all'interno delle strutture comunali, un gesto di civiltà e di attenzione rivolto chi deve recarsi in giro per uffici con i propri figli e potrebbe avere necessità di allattarli o cambiare un pannolino, mozione datata 06/05/2021. Infine torneremo a parlare del parco di Artemisia e del bar che si trova al suo interno chiedendo una urgente riqualificazione con una mozione risalente al 22/06/2021".



"Come vedete - conclude Petrini - il nostro lavoro, nonostante ciò che la maggiorana spesso dice, non è volto solo a creare sterili polemiche, ma a cercare di proporre e risolvere quei problemi quotidiani che ogni giorno interessano centinaia di nostri concittadini".