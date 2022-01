Piana



Petrini (FdI): "Capannori, rete stradale in condizioni critiche"

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:29

La rete stradale comunale e soprattutto le vie secondarie versano da tempo e sempre più in condizioni critiche. Con queste parole, Matteo Petrini, inizia il suo intervento puntando l'obiettivo in particolare su Via del Giardinetto e Via di Pian di Casciana.

"Queste due strade - afferma Petrini - sulle quali insistono alcune abitazioni, anche se secondarie, sono molto utilizzate da auto, moto ma soprattutto pedoni e che in queste condizioni possono risultare pericolose. Nonostante i rattoppi annuali sempre messi in atto in vista della "Marcia delle Ville", ancora non pare esserci una reale volontà di sistemare in maniera definitiva queste strade".

"Dopo le segnalazioni ricevute, quindi - conclude Petrini - abbiamo presentato un'interrogazione a Sindaco e Assessore per chiedere di programmare quanto prima un intervento finalmente risolutorio, oltre che di riferire in Consiglio dei futuri interventi per riqualificare queste e le altre strade della zona che sono in condizioni simili, perché la sicurezza dei cittadini non deve interessare solo quando serve a fare bella figura nelle manifestazioni pubbliche".