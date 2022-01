Piana



Poste, troppi disservizi: gli amministratori della Piana chiedono soluzioni rapide

martedì, 18 gennaio 2022, 14:58

E' caos bollette nella Piana di Lucca e agli amministratori locali non va bene. Comune di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari chiedono a Poste Italiane un incontro per risolvere velocemente questa situazione diventata insostenibile per i cittadini.

Non si tratta di un disservizio puntuale in un'area, è un disservizio generalizzato che Poste deve affrontare con serietà e risolvere quanto prima.

"Le persone ci segnalano bollette che arrivano ormai già scadute e altre che non arrivano proprio, in particolare nei paesi più decentrati – dicono l'assessore Gabriele Bove di Lucca, l'assessore Davide Del Carlo e la consigliera comunale di zona Claudia Berti di Capannori, Daniel Toci di Altopascio e Franco Fanucchi di Porcari –. E' urgente una riunione dove Poste ci chiarisce come intende invertire la rotta. Le poste sono un servizio essenziale, soprattutto in un territorio diffuso come la Piana. Accanto alla consegna della posta, i cittadini vivono disagi per gli orari degli uffici, in diversi luoghi ridotti alla sola fascia mattutina, e disagi per l'assenza di bancoposta o altri strumenti che potrebbero agevolare alcune operazioni anche durante gli orari di chiusura degli uffici. E' evidente che l'organizzazione che Poste ha dato sul nostro territorio è insufficiente e non calibrata sulle necessità delle persone, ma bisogna sempre ricordarsi che gli Enti che svolgono servizi pubblici devono avere come primo obiettivo la soddisfazione dei cittadini. Come amministratori locali siamo disponibili a supportare Poste anche nell'informare i cittadini su come intende procedere. L'importante è che i disservizi cessino in tempi stretti".