Ragazzo aggredito perché ebreo: solidarietà da Capannori

giovedì, 27 gennaio 2022, 14:03

Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino sono pronte a salire sul palco dell'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari. Domenica alle 21 saranno Le ragazze di San Frediano e, con loro, prenderà ufficialmente il via la stagione teatrale 2022 organizzata dal comune di Porcari con la collaborazione di Fondazione...

giovedì, 27 gennaio 2022, 13:32

Il consiglio comunale nella seduta di ieri ha approvato un ordine del giorno sulla transizione ecologica presentato dalla capogruppo di + Capannori, Claudia Berti

giovedì, 27 gennaio 2022, 11:05

Dal 17 gennaio, dopo più di due anni di necessaria convivenza nel pur grande e capiente plesso di San Giuseppe, finalmente i bambini della scuola dell’infanzia di Montecarlo sono tornati a casa in via di San Martino, in quella che è la loro sede naturale: ampia, spaziosa, ristrutturata, finalmente sicura

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:38

Fratelli d'Italia Capannori con il consigliere Matteo Petrini e Flavio Sodini, torna a parlare delle frazioni collinari del comune di Capannori e questa volta prende in esame il paese di Petrognano

mercoledì, 26 gennaio 2022, 19:08

Da un'indagine a campione sulla frazione indifferenziata dei rifiuti emerge che il 65 per cento degli scarti è costituito da pannolini e pannoloni e il 14 per cento da rifiuti tessili

mercoledì, 26 gennaio 2022, 18:51

L'amministrazione comunale di Villa Basilica celebra la Giornata della Memoria, 27 gennaio, con i bambini della classe quinta della scuola primaria "Salvo D'Acquisto"