S. Andrea di Compito: a inizio primavera al via il recupero dell'edificio della ex società di mutuo soccorso

lunedì, 31 gennaio 2022, 16:00

Opere di riqualificazione e sistemazione in vista per la frazione di Sant'Andrea di Compito. Tra marzo ed aprile partiranno i lavori per riqualificare l'immobile della ex Società di Mutuo Soccorso situato in via della Pieve nel centro del paese, mentre entro l'anno sarà risistemata la frana in via Capo di Vico.

"Si tratta di due interventi importanti e particolarmente attesi e sollecitati dai residenti della frazione e stiamo cercando di accelerare il più possibile i tempi per realizzarli quanto prima - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. Tra marzo ed aprile inizieranno i lavori per proseguire il recupero dell'immobile della ex Società di Mutuo Soccorso, un vero simbolo per la frazione del Compitese, che così potrà tornare fruibile per lo svolgimento delle l'attività delle realtà associative, ma anche per tutti gli abitanti che vogliano riunirsi, svolgervi iniziative o semplicemente trascorrere serate insieme agli altri. Con la sistemazione della frana di via Capo di Vico andremo a mettere definitivamente in sicurezza il versante interessato dal movimento franoso e a restituire anche decoro in quest'area. Opera complessa quest'ultima, per la quale è stata necessaria la condivisione con gli altri enti preposti e con la parte privata. Colgo l'occasione per ricordare che a inizio 2019 abbiamo anche riqualificato l'area di accesso al paese di Sant'Andrea, un intervento importante vista la vocazione turistica della zona, in particolare perché sede della Mostra delle antiche camelie della Lucchesia".

Dopo la realizzazione degli interventi per il recupero ed il risanamento del tetto, l'edificio donato alcuni anni al Comune dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, sarà interessato da un nuovo intervento di manutenzione straordinaria che consentirà all'immobile di tornare fruibile dalla comunità. Saranno realizzati due servizi igienici al piano terra dotati di disimpegno di cui uno dimensionato e dotato di attrezzature specifiche per persone con disabilità. In corrispondenza della porta situata a nord-ovest sarà anche costruita una rampa di accesso per garantire l'accessibilità della struttura. L'attuale porta (saracinesca in ferro) sarà inoltre sostituita con una nuova porta di ingresso in legno. Previste inoltre la messa a norma dell'impianto elettrico, la sistemazione dell'intonaco deteriorato di alcune parti interne e l'imbiancatura di tutti i locali.

Per quanto riguarda la frana di via Capo di Vico è pronto il progetto definitivo ed è stato raggiunto l'accordo con i privati. I lavori saranno realizzati entro il 2022. Il progetto prevede la messa in sicurezza di una porzione di terreno e del relativo muro di contenimento interessati dal movimento franoso.Per quanto riguarda la porzione di terreno, sarà realizzata una riprofilazione del pendio mediante terrazzamento effettuata a monte del muro franato. La superficie sarà trattata con geostuoie o materiali simili e successivamente inerbita. Per quanto riguarda la porzione di muro di contenimento alla base della porzione di terreno riprofilata, verrà edificato un muro di sostegno in cemento armato, che sarà rivestito esternamente da pietrame di medesime fattezze, pezzatura e colore di quello preesistente ed adiacente. Al fine di evitare ristagno di acqua sono previste adeguate tubazioni passanti atte al corretto drenaggio.