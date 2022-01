Sciopero di una giornata alla Tolentino, a rischio oltre dieci posti di lavoro

Altri articoli in Piana

mercoledì, 12 gennaio 2022, 13:01

Ruolo e potenzialità della formazione chimica nella scuola secondaria e nell'Università. Questo il titolo dell'incontro che si è tenuto questa mattina (12 gennaio) all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari per presentare il corso di studi a indirizzo chimico dell'istituto tecnico Arrigo Benedetti

martedì, 11 gennaio 2022, 18:38

A seguito del cambiamento in consiglio regionale della legge 39 da parte del Pd e di Italia Viva che ha eliminato l'obbligo di autorizzazione della Soprintendenza per il taglio degli alberi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, si sono scatenate polemiche tanto da destra quanto da sinistra

martedì, 11 gennaio 2022, 13:32

Sono aperte al comune di Capannori le richieste perché le famiglie con minori con disabilità possano ottenere il contributo regionale di 700 euro, stabilito da apposita normativa della Regione Toscana

lunedì, 10 gennaio 2022, 17:24

Per il Comitato Paesano di Paganico intervengono Luciano Fanucchi e Danilo Picchi che denunciano la presenza di lavori per la rete fognaria a poche decine di metri dalla chiesa invece che in un'altra posizione più defilata

lunedì, 10 gennaio 2022, 17:19

L’amministrazione comunale ha promosso una raccolta di alberi di Natale in buono stato e con radici con l’obiettivo di metterli a dimora nella zona delle Pizzorne

lunedì, 10 gennaio 2022, 17:10

Si aggiornano le carte comunali per avere una situazione chiara di Altopascio dal punto di vista sismico